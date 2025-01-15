بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

الطريق إلى تحرير منظمة التحرير

منذ 40 ثانية
الطريق إلى تحرير منظمة التحرير

بقلم عريب الرنتاوي

ليس كل ما سندلي به من أفكار وتساؤلات، يقع بالضرورة “خارج الصندوق”. بعضها من داخله وبعضها الآخر من خارجه، هذا ليس مهمًا، فالأهم منه، أن حالة “الاستعصاء” المتحكّمة بالمشهد الفلسطيني الداخلي الراهن، والممتدة لما يقرب من عقدين من الزمان، باتت تملي اعتماد مقاربات مغايرة، فليس من الحكمة أن تمضي القوى الفلسطينية الفاعلة، فصائل وشخصيات ومجاميع ومؤسسات، في الرهان على “استخراج الزبدة من الماء”، وليس من الفطنة، سلوك الطريق ذاته مرارًا وتكرارًا، وانتظار الوصول إلى نهايات مختلفة. وضع حدٍ للدوران العبثي في الحلقة المفرغة ذاتها، بات شرطًا ومتطلبًا، للتصدي بكفاءة، لاستحقاقات المرحلة الإستراتيجية الجديدة، التي يبدو أن الفلسطينيين، شعبًا وقضية ومقاومة وحقوقًا، على وشك ولوجها. لا حصر للموضوعات والعناوين التي يتعين التفكير، وإعادة التفكير بها. في هذه المقالة، سننتقي اثنين منها، نعتقد أنهما “الأكثر أهمية” من بينها، وبصيغة يؤمل معها إثارة نقاش حول مضامينهما، بعيدًا عن المواقف المسبقة، والاتهامات المعلّبة، و”روح القبيلة وعصبياتها القاتلة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:16

حماس والجهاد وافقتا على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

19:09

القبض على قاتل شخص من جنسية عربية في الكرك

16:59

الدكتور محمد الهواوشة يكتب:صرخة معلمة: من يحمي حقوقنا في ظل استغلال المدارس الخاصة وتواطؤ الضمان الاجتماعي؟

16:57

ضبط شخص اعتدى على عاملين آسيويين داخل مصنع في الكرك

16:52

حقيقة انتقال صلاح إلى الهلال السعودي.. مصدر يكشف التفاصيل

16:45

تقدم في محادثات الدوحة حول غزة.. وترجيح بالتوصل لاتفاق الخميس

16:29

قطر تسير الطائرة 11 إلى دمشق ضمن الجسر الجوي

15:32

السعودية تعلن إعدام أردني تعزيرًا

15:21

توم هانكس ..صاحب المنزل الوحيد الصامد أمام حرائق لوس أنجلوس

15:16

الحكومة تعلن من معان عن مجموعة قرارات ومشاريع تنموية جديدة

14:38

رئيس الوزراء يرعى انطلاق احتفالات المملكة بيوم الشجرة

14:35

السرحان: تشكيل المجلس خطوة استراتيجية تعزز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وفيات
وفيات الأربعاء 15-1-2025كادر الغارفات ينعى وفاة الزميل هشام توفيق تايه”وفيات الثلاثاء 14-1-2025وفيات الاثنين 13-1-2025الإعلامي الأردني القدير محمود أبو عبيد في ذمة الله