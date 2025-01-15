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ضبط شخص اعتدى على عاملين آسيويين داخل مصنع في الكرك

منذ دقيقتان
ضبط شخص اعتدى على عاملين آسيويين داخل مصنع في الكرك

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغًا ورد أمس لمديرية شرطة محافظة الكرك بقيام أحد الأشخاص وعلى إثر خلافات في العمل سابقة، بالاعتداء على شخصين من جنسية آسيوية بواسطة أداة حادة داخل أحد المصانع في محافظة الكرك.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه جرى إسعاف الشخصين إلى المستشفى وأدخل أحدهما للعلاج فيما حصل الآخر على تقرير بحالة حسنة وغادر المستشفى.
وعملت الأجهزة الأمنيّة على ضبط مرتكب الحادثة وضبط الأداة الحادة وأُحيل للقضاء بعد إنهاء التحقيقات معه.


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