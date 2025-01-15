تقدم في محادثات الدوحة حول غزة.. وترجيح بالتوصل لاتفاق الخميس

وطنا اليوم:ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ بإنجاز صفقة تبادل الأسرى، موازاة مع إعلان جهات عدة عن تفاؤلها بقرب إنجازها في وقت قريب.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي أن خرقا تحقق في المفاوضات وأن إسرائيل تستعد لإنجاز اتفاق الصفقة قريبا، بينما نقلت القناة 13 الإسرائيلية أن نتنياهو سيجري مشاورات مساء اليوم مع أعضاء الوفد الإسرائيلي المفاوض الموجود في الدوحة.

كما نقلت صحيفة معاريف عن مصدر أن الصفقة في طريقها إلى التوقيع.

واكد مسؤول إسرائيلي ان حــ.ــماس أعطت الضوء الأخضر لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

ونقل عن المسؤول أن هناك تقدما في مفاوضات الدوحة للتوصل لاتفاق بشأن المحتجزين في قطاع غزة، وأن هناك تفاؤلا بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأنهم غدا على أبعد تقدير.

وتستمر المحادثات في العاصمة القطرية الدوحة، حيث نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مصادر مطلعة أن المفاوضين استأنفوا اليوم نشاطهم بالدوحة، في مسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.

ونقلت شبكة “إن بي سي” عن مسؤولين مطلعين أن اتفاق الهدنة في غزة على وشك الاكتمال.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول إسرائيلي قوله اليوم إن حركة حماس وافقت على مقترح سلمه المفاوضون القطريون لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة الأسرى. إلا أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه “خلافاً لما يتم ترويجه حماس لم تسلم ردها”.

من جهتها ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن “الموافقة جاءت من حماس وصفقة غزة في طريقها للتوقيع”، مضيفة أن “حماس فحصت خرائط انسحاب إسرائيل تدريجيا من غزة”.

كما نقل موقع أكسيوس الإخباري الأميركي عن مسؤول إسرائيلي تأكيده وجود “تقدم إيجابي في محادثات الدوحة”، مضيفاً: “قد نصل إلى اتفاق غزة الخميس”، كما أكد أن “محمد السنوار أعطى موافقة على الصفقة”.

أما هيئة البث الإسرائيلية فقد قالت إنه “قد يتم التوقيع على صفقة غزة اليوم في الدوحة”، بينما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعا الحكومة المصغرة لاجتماع غداً الخميس.