الخيرية الهاشمية: سنرسل مساعدات إيوائية إلى غزة خلال أيام

وطنا اليوم:قال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، الثلاثاء، نستطيع القول أن الـ 120 شاحنة التي انطلقت اليوم هي بداية وتيرة جديدة بارتفاع بالمساعدات.

وأضاف الشبلي، وهذه ستكون بداية لمرحلة جديدة في المساعدات لغزة، يرتفع بها حجم المساعدات في الأيام القادمة.

وبين أن الهيئة تتعامل مع معطيات الظروف في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الظروف هي التي تفرض حجم وكمية المساعدات، وصعوبة إدخالها.

وأفاد بأنه على ضوء التوقعات القادمة في حال حدوث هدنة، فهناك خطة لدى الهيئة الخيرية ولدى الأردن بشكل عام، لدفع المساعدات إلى القدر اللازم.

وتحدث الشبلي عن زيارة جلالة الملك، مبينا أنها تمثلت بدعم كبير للهيئة من حيث التجهيزات والإمكانيات، وتأمين المواد، والتوسع في بناء المستودعات، والدعم اللوجستي من خلال الشاحنات.

وأضاف “كل ذلك لنستعد لمرحلة قادمة يجري التجهيز لها، سواء بنوعية المواد وكمية المواد وكمية الإرسال، إلا أن الأمر الآن معلق سياسيا من حيث فتح كل المعابر التي نحتاجها، وإمكانية توزيع المساعدات داخل قطاع غزة”.

وأكد أن التوزيع يتم من خلال اتفاقيات بين الهيئة ومنظمات دولية تعمل في قطاع غزة، موضحا أن القدرة والإمكانية تعني تأمين هذه المنظمات، وكل هذا يتم التجهيز له ما بين الهيئة والمنظمات الأممية، وكجهد من الدولة الأردنية.

وأوضح أن الهيئة توزع ما يحتاجه أهل غرة، “والغذاء الذي نرسله هو من نوع غذائنا والدواء من نوع دواءنا واللباس من نوع لباسنا”.

ولفت إلى أن الهيئة أرسلت خيام للنازحين، وسترسل مساعدات إغاثية في الأيام القادمة.

وتحدث عن وجود تنسيق بين الهيئة وبين المنظمات الأممية لتحديد الأولويات في الإرسال، فإن كل قافلة يتم إرسالها يتم تجهيزها بدراسة وافية من حيث كم نسبة المواد الغذائية، والمواد الإغاثية، والمواد الصحية من حيث نوعها وأين يجب توزيعها هناك