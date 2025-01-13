حرقا او غرقا

( ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ )

كتب زهدي جانبيك

عند طفلي سيل الزرقاء رحمهما الله، يجب ان تقف الدولة كلها وليس الحكومة فقط على ركبة ونص … فقد حاصرنا حرق المسنين وإغراق الأطفال… وكأننا اليوم أطفالنا تم اغراقهم من أمامنا… وكبارنا تم احراقهم من ورائنا… وليس لنا الا الله وحده.

الدولة كلها يجب ان تقف عند مسن قام بإحراق رفاقه المسنين… وأب قام برمي أطفاله وإغراقهم بالسيل …

يجب ان نقف عند هذه المحطة، ونبكي دما … ونراجع كل شيء.

عام 2012 كان عدد حالات الانتحار في الاردن 86 حالة… ارتفعت هذه الحالات سنويا وباطراد الى ان بلغت نسبة ارتفاعها 216% عام 2023 حيث سجلت حالات الانتحار 186 حالة … ولم يلتفت احد الى خطورة ما يحدث …

أما والله إن الظلم شؤم … ومازال المسيء هو الظلوم

إلى ديان يوم الدين نمضي … وعند الله تجتمع الخصوم

ستعلم في الحساب إذا التقينا … غداً عند الإله من الملوم