الحاج توفيق: صفحة جديدة في العلاقة مع غرفة دبي

وطنا اليوم:بحث رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، مع مدير عام غرفة تجارة دبي محمد لوتاه، سبل التعاون المشترك لجهة زيادة الاستثمارات المتبادلة بين عمان ودبي وبناء شراكات وتبادل الخبرات خاصة في مجال التحول الرقمي وتأطير العلاقات بشكل مؤسسي .

وأكد الحاج توفيق حرص تجارة عمان على أن تشكل هذه الزيارة صفحة جديدة في العلاقات مع غرفة دبي التي تعتبر واحدة من الغرف القوية والمتطورة لتعزيز الشراكات التجارية بين اعضاء غرفتي دبي وعمان وتبادل الوفود التجارية والمعلومات والبيانات حول الفرص الاستثمارية والسلع والخدمات القابلة للتصدير ، وتنظيم الفعاليات الاقتصادية المشتركة التي تجمع أصحاب الأعمال والشركات والنظرة الى المستقبل بصورة مختلفة تحاكي التطور السريع للتكنولوجيا .

وأضاف خلال اللقاء الذي عقد بمقر غرفة دبي، ان زيارة الوفد لدولة الامارات العربية جاءت للاطلاع على تجربة حكومة دبي المميزة في تنظيم مهرجان دبي للتسوق، والاستفادة من خبراتها لاقامة مهرجان بالعاصمة عمان للتسوق خلال الصيف المقبل.

وأكد الحاج توفيق خلال اللقاء الذي حضره، نائبه الأول نبيل الخطيب، وعضو مجلس ادإرة الغرفة فلاح الصغير وسالم الشامسي نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي أن الأردن يمتلك رؤية اقتصادية طموحة عابرة للحكومات بضمانة ملكية سامية ، وقانون بيئة استثمارية جديد وبحوافز مشجعة ، ومقومات تسهل الوصول إلى أسواق المنطقة والعالم بفضل موقعه الجغرافي ومزايا اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع تكتلات تجارية عالمية متعددة.

وأشار الحاج توفيق إلى أن الأردن يسعى بشكل مستمر إلى تعزيز دور القطاع التجاري والخدمي بتحفيز النمو الاقتصادي، داعيا الى تشكيل وفد من غرفة تجارة دبي ورجال الأعمال لزيارة المملكة للاطلاع على ارض الواقع على الفرص الاستثمارية والتشبيك مع رجال الأعمال الأردنيين لبناء شراكات وتبادل .

من جهته، دعا لوتاه لإقامة منتدى أعمال أردني-إماراتي بوقت قريب بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك وفتح مجالات جديدة للتعاون بين الشركات من البلدين، ولا سيما بمجالات التجارة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة وغيرها.

واكد على استعداد غرفة دبي للترويج للفرص الاستثمارية في الأردن طالبا من غرفة تجارة عمان ارسال الأفكار والفرص مع دراسات جدوى لتعميمها على الهيئة العامة في غرفة دبي .

ودعا لاستثمار تواجد فروع لغرفة دبي العالمية في كثير من الأسواق الغير تقليدية مثل أفريقيا لايصال السلع والخدمات الأردنية لهذه الأسواق من خلال فتح مكاتب في دبي للاستفادة من خدمات الغرفة لاعضائها .

وشدد على ضرورة ادامة اللقاءات بين أصحاب الأعمال والشركات في البلدين وتشجيع بناء شراكات جديدة، وتبادل الفرص الاستثمارية بين الجانبين بشكل مباشر، وبما يسهم في تعزيز مبادلاتهما التجارية واستغلال الفرص المتوفرة لديهما.

واوضح ان تجارة دبي تدعم العمل الريادي من خلال التدريب بمجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، مشيرا الى عقد معرض متخصص للشركات الناشئة في مجال الشركات الرقمية خلال شهر تشرين الأول، بهدف تعريف المستثمرين بالشركات الناشئة.

ولفت لوتاه إلى زيادة عدد مكاتب غرف دبي حول العالم إلى 33 مكتبا، بهدف استقطاب الاستثمارات ومساعدة الشركات الإماراتية بعقد صفقات تجارية داخلية وخارجية، وبخاصة بقطاعات الضيافة والفنادق والطاقة المتجددة