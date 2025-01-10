إعصار ناري وظاهرة نادرة.. تفسير علمي من الأرصاد بشأن حرائق كاليفورنيا

وطنا اليوم:أوضحت دائرة الأرصاد الجوية الأردنية، صباح الجمعة، حول الحرائق المشتعلة بغابات كاليفورنيا حاليا وبما يعرف بدوامة النار.

وقالت الأرصاد عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك إن دوامة النار او ما يُعرف أحيانًا بالإعصار الناري، هي ظاهرة نادرة تحدث عندما تتسبب الحرارة الشديدة الناتجة عن الحرائق الكبيرة، مثل حرائق الغابات في توليد دوامات هوائية تلتقط النار وتبدأ في الدوران بشكل حلزوني.

ووفق الأرصاد فان الحرارة الشديدة تُنتج عن الحريق حرارة كثيفة تسبب ارتفاع الهواء الساخن بسرعة.

اما الرياح، فقد اشارت الارصاد انه عندما تتداخل الرياح القوية مع التيارات الهوائية الساخنة الصاعدة، يبدأ الهواء بالدوران.

وبشأن اشتعال النار فانه إذا التقطت هذه الدوامة اللهب من الحريق، تتحول إلى دوامة نارية.

وبشأن مميزاتها، اوضحت الأرصاد ان شكلها يبدو كإعصار أو عمود ناري يدور بسرعة، فيما يصل طول دوامة النار إلى عشرات الأمتار.

اما خطورتها، فتكون شديدة بسبب قدرتها على نشر الحريق بسرعة كبيرة.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، منطقة الحرائق في ولاية كاليفورنيا منطقة منكوبة، نتيجة النيران الضخمة التي تجتاح الولاية.

وذكرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان أنه قرر البقاء في واشنطن لمتابعة استجابة الحكومة الفيدرالية، بعد أن زار رجال الشرطة والإطفاء في لوس أنجلوس، ووافق على إعلان حالة الطوارئ في كاليفورنيا.

وأشار البيان إلى أن بايدن اطلع على التطورات التي تسببت في انتشار النيران بسبب الرياح القوية، مما استدعى اتخاذ تدابير طارئة لمكافحة النيران.

كما قرر تخصيص تمويل فيدرالي للمساعدة على توفير الإسكان المؤقت، وإصلاح المنازل المتضررة، إضافة إلى تقديم قروض منخفضة التكلفة لتعويض الخسائر التي لم تشملها التأمينات.

وقرر بايدن تقديم الدعم للحكومات المحلية والولايات لمواجهة الأضرار الناتجة عن هذه الكارثة.

وحاصرت حرائق الغابات المستعرة مدينة لوس أنجلوس الأميركية، مما أدى إلى سقوط قتلى ودمار واسع للمنازل والممتلكات. وفي ظل تفاقم الوضع، ألغى الرئيس الأميركي جو بايدن زيارته إلى إيطاليا لمتابعة التطورات والإشراف على جهود الإغاثة.

وترك آلاف الأشخاص منازلهم بعد أن اجتاحت الحرائق منطقة ساحلية في لوس انجلوس أكبر مدن ولاية كاليفورنيا. وقال مسؤولون إن العديد من المباني دمرت واحترق ما يقرب من 3 آلاف فدان في منطقة “باسيفيك باليساديس” بين مدينتي سانتا مونيكا وماليبو الساحليتين.

واكتظت الطرق السريعة بالفارين من الحرائق بينما تصاعدت أعمدة اللهب والدخان في سماء المدينة. وقالت سلطات الإطفاء إن عدة أشخاص أصيبوا في حريق باليساديس، بعضهم بحروق في الوجه واليدين. وتعرضت عاملة بالإطفاء لإصابة في الرأس.

وفي هوليود، أمرت السلطات ليل الأربعاء سكان وسط المنطقة التاريخية بإخلاء منازلهم بعد اندلاع حريق جديد.

وأعلنت مديرية الإطفاء في لوس أنجلوس أن الحريق يمثل “تهديدا للحياة”، وأصدرت أمرا قانونيا بإخلاء المنطقة على الفور، مؤكدة أن “المنطقة محظورة قانونا أمام العامة”.

واندلع الحريق في منطقة “هوليود هيلز” الواقعة على بُعد بضع مئات الأمتار فقط من جادة “هوليود بوليفارد” الشهيرة.

ويأتي اندلاع الحرائق في وقت حساس بشكل خاص لمنطقة جنوب كاليفورنيا التي لم تشهد هطول أمطار غزيرة منذ بداية الموسم.

ويقول العلماء إن الحرائق، التي اندلعت في غير التوقيت المعتاد لحرائق الغابات، تمثل أحدث الظواهر الجوية المتطرفة التي من المرجح أن تتفاقم بصورة أكبر مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة حول العالم في العقود القادمة.