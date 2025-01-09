بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الاقتصاد الرقمي : كل محافظة سيكون فيها مركز خدمات حكومي

منذ ساعتين
الاقتصاد الرقمي : كل محافظة سيكون فيها مركز خدمات حكومي

وطنا اليوم:كشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، الخميس، عن وجود خطة خلال العام الحالي للانتهاء بـ 15مركزا للخدمات الحكومية.
ولفت في حديثه إلى أن المراكز الموجودة في عموم المحافظات تقدم خدمات عدة.
وأشار إلى أن عدد المراكز الحكومية للآن 6 مراكز، والخطة خلال العام الحالي الانتهاء بـ 15 مركزا حكوميا.
واستعرض سميرات عمل الوزارة ومتابعتها لرضا المواطنين، مشيرا إلى أنه مع نهاية العام الماضي جرت رقمنة 65% والعام الحالي ستجري رقمنة 80% والعام 2026 ستجري رقمنة 100% من الخدمات مع إعادة هندسة الإجراءات.
وبخصوص الخطة المقبلة ما بعد افتتاح مركز مأدبا لفت إلى أن كل محافظة سيكون فيها مركز خدمات حكومي، والمحافظات التي بها كثافة سكانية سيكون بها أكثر من مركز وخصوصا العاصمة عمان.
وكان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، افتتح الخميس، مركز الخدمات الحكومية في محافظة مأدبا، الذي يقدم 118 خدمة تتبع لـ 24 جهة حكومية.
ويقدم المركز خدماته من الساعة 9 صباحا ولغاية الساعة 12 ليلا (منتصف الليل)، طيلة أيام الأسبوع باستثناء الجمعة، ويمكن الحصول على الخدمات فيه؛ إما عن طريق حجز موعد عبر تطبيق “سند” أو بزيارة المركز مباشرة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:14

رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في محافظة العاصمة

20:50

ضوابط جديدة لتسفير العاملة الوافدة المخالفة في الاردن

20:42

ولي العهد: يوم مميز في مادبا

20:29

الملك يهنئ سلطان عُمان بذكرى توليه مقاليد الحكم

20:22

برفقة 17 شاحنة مساعدات طبية واغاثية .. المستشفى الميداني يصل جنوب غزة

20:17

نتنياهو يبحث استعدادات الجيش الإسرائيلي لتوجيه ضربة لإيران

19:44

ولي العهد يفتتح مركز الخدمات الحكومية في محافظة مأدبا

19:30

الأردن يعزي بضحايا حرائق الغابات في الولايات المتحدة

19:24

المومني: الحكومة ستبدأ حوارا وطنيا للحديث حول التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية

19:18

كتب عمر النوايسة : الموازنة تقر بأغلبية 67٪ من النواب الحاضرين

19:11

الملك: مبارك للبنان وشعبه انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا

19:07

الفراية يوعز للأجهزة المعنية في مطار الملكة علياء بتقديم أفضل الخدمات للمسافرين

وفيات
وفيات الخميس 9-1-2025وفيات الأربعاء 8-1-2025وفيات الثلاثاء 7-1-2025وفيات الاثنين 6-1-2025وفيات الأحد 5-1-2025