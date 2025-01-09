الاقتصاد الرقمي : كل محافظة سيكون فيها مركز خدمات حكومي

وطنا اليوم:كشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، الخميس، عن وجود خطة خلال العام الحالي للانتهاء بـ 15مركزا للخدمات الحكومية.

ولفت في حديثه إلى أن المراكز الموجودة في عموم المحافظات تقدم خدمات عدة.

وأشار إلى أن عدد المراكز الحكومية للآن 6 مراكز، والخطة خلال العام الحالي الانتهاء بـ 15 مركزا حكوميا.

واستعرض سميرات عمل الوزارة ومتابعتها لرضا المواطنين، مشيرا إلى أنه مع نهاية العام الماضي جرت رقمنة 65% والعام الحالي ستجري رقمنة 80% والعام 2026 ستجري رقمنة 100% من الخدمات مع إعادة هندسة الإجراءات.

وبخصوص الخطة المقبلة ما بعد افتتاح مركز مأدبا لفت إلى أن كل محافظة سيكون فيها مركز خدمات حكومي، والمحافظات التي بها كثافة سكانية سيكون بها أكثر من مركز وخصوصا العاصمة عمان.

وكان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، افتتح الخميس، مركز الخدمات الحكومية في محافظة مأدبا، الذي يقدم 118 خدمة تتبع لـ 24 جهة حكومية.

ويقدم المركز خدماته من الساعة 9 صباحا ولغاية الساعة 12 ليلا (منتصف الليل)، طيلة أيام الأسبوع باستثناء الجمعة، ويمكن الحصول على الخدمات فيه؛ إما عن طريق حجز موعد عبر تطبيق “سند” أو بزيارة المركز مباشرة.