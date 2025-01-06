“المشهد الثقافي 2024” يواصل حضوره ويحتفي باليوبيل الفضي

وطنا اليوم: رغم ما يشهده الإقليم من تحديات وانعكاساتها على المشهد الثقافي والفني في الأردن، إلا أن الحالة الثقافية في المملكة واصلت حضورها خصوصا في ضوء الاحتفالات بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

منجزات لافتة حققتها وزارة الثقافة الفاعل الثقافي الرئيس بالمملكة، بالتزامن مع اليوبيل الفضي تدفع بالمشهد الثقافي نحو خطوات تراكمية متقدمة تتسق مع السردية الوطنية الأردنية، وتتماشى مع رؤية التحديث والتطوير ومتطلبات العصر، وتوزيع مكتسبات التنمية في جميع محافظات المملكة.

فقد شهد القطاع الثقافي في 25 عاما الماضية نقلات كمية ونوعية في المدن والقرى والبوادي والمخيمات في جميع محافظات المملكة، عملت وزارة الثقافة خلالها على تعزيز البنى التحتية، وتوسيع مشاركة الشباب، وتعزيز فرص مشاركة المرأة، وإدماج ذوي الإعاقة، وتوسيع مشاركة المحافظات، والانتقال التدريجي إلى الفضاء الإلكتروني.

كما عملت الوزارة على مواكبة الرؤى الملكية لتوفير شروط الإبداع في المجالات الإدارية والتشريعية والبرامجية التي من شأنها الارتقاء في البعديْن المعرفي والثقافي.

وفي سياق تعزيز السردية الوطنية الأردنية، حملت الوزارة على عاتقها التشبيك مع الوزارات والمؤسسات الوطنية في القطاعات العامة والأهلية والخاصة، مسؤولية الاحتفالات باليوم الوطني للعلَم الأردني “حملة علَمنا عالٍ” الذي يصادف في 16 نيسان من كل عام، وكذلك اليوم الوطني للقراءة الذي يصادف في 29 أيلول من كل عام.

كما أطلقت الوزارة في شهر أيلول الماضي المنصة الرقمية “ثقافة” بهدف المساهمة بتأسيس فضاء ثقافي افتراضي يجمع المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي والصناعات الثقافية في الأردن.

وأولت الوزارة المشاركات الخارجية، اهتماما خاصا ومدروسا وبما يعكس صورة حضارية عن الأردن وحضورا تاريخيا وثقافيا من أبرزها مشاركة الأردن ضيف شرف في معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته السابعة والأربعين التي أقيمت خلال تشرين الثاني الماضي.

وفي ذات السياق؛ مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، افتتح وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، بحضور وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية الدكتورة صورية مولوجي، في شهر تشرين الأول الماضي الدورة الـ23 من معرض عمان الدولي للكتاب تحت شـعار “القدس عاصمة فلسـطين”، التي حلت فيها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ضيف شرف المعرض، ونظمه اتحاد الناشرين الأردنيين بالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى وشاركت فيها نحو 400 دار نشر محلية وعربية مثلت 22 دولة.

وفي عام 2024، نفذت الوزارة عدة مشروعات ثقافية عبرت عن خطاب الدولة الأردنية من خلال نشاطاتها الثقافية التي تعزز قيم المواطنة والإنتاج، وتغرس مفاهيم الهوية وتعمل على بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات الوطنية، ومن أبرز مشروعاتها الدورة الثامنة عشرة من “مهرجان القراءة للجميع – مكتبة الاسرة”، خلال الفترة من 1 ولغاية 8 كانون الأول الحالي، واشتملت على إصدار 56 عنوانا في مختلف الحقول.

كما أبرزت الوزارة موقف القيادة الهاشمية من القضايا العربية والإنسانية، ودور الوصاية الهاشمية وموقف جلالة الملك عبدالله الثاني في المحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وضمن مشروع اختيار مدن وألويه الثقافة الأردنية، جرى اختيار أقضية عجلون مجتمعة، “عرجان وصخرة/لواء قصبة عجلون”، ولواءي دير علا، والمزار الجنوبي، ألوية الثقافة الأردنية لعام 2024، حيث نفذت فيها مشروعات وبرامج ونشاطات ثقافية وفنية وتراثية مختلفة أسهمت بتوزيع مكاسب التنمية على مختلف الشرائح فيها لا سيما فيما يتعلق بتمكين المرأة.

وأدرجت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو” عنصريّ النسيج “صناعه البسط” و”الفسيفساء” في الأردن، ضمن قائمتها للتراث الثقافي اللامادي، وذلك ضمن جهود الوزارة في إبراز التراث الأردني عربيا ودوليا، كما نظمت الوزارة فعاليات “أمسيات رمضان” في جميع المحافظات والتي لاقت حضورا فاعلا لدى المواطنين.

كما أقيم بالتعاون مع الوزارة الأسبوع الثقافي التونسي بمشاركة وفد تونسي ثقافي فني رفيع المستوى، وذلك ضمن اتفاقيات التعاون والتبادل الثقافي بين الأردن وتونس.

وكان من أبرز فعاليات الوزارة في المحافظات فعاليات بيت السمسميّة في مديرية ثقافة العقبة ضمن مشروع الوزارة “بيوت الموسيقى الشعبيّة” الذي أطلقه هذا العام احتفالاً باليوبيل الفضّي لجلالة الملك عبدالله الثاني، واحتفاءً بالتراث الموسيقي الأردني، وصونًا للآلات الموسيقيّة الأردنيّة بوصفها جزءا مهمًا من التراث الثقافي غير المادي للأردن والمنطقة.

كما نظمت مديرية ثقافة البلقاء مهرجان البلقاء الثاني للثقافة والفنون في شهر آب الماضي واستمر 3 أيام واشتمل على فعاليات موجهة لجميع فئات المجتمع، من موسيقى ومسرح واحتفالات وألعاب أطفال ومسابقات ورسومات وأعمال يدوية وأكلات شعبية وفن تشكيلي والخط العربي.

وأقيم في منطقة الديسي بالعقبة مهرجان “رم الأول للإبداع الطفولي”، بمشاركة 30 طفلا، بتنظيم من مؤسسة “ركن الفكر للثقافة والمؤتمرات”، وجمعية قرى حوض الديسي، وبدعم من شركة مناجم الفوسفات الأردنية.

كما شهدت جميع محافظات المملكة فعاليات ثفافية وفنية وتراثية عديدة ومتنوعة احتفت بمناسبة اليوبيل الفضي، إضافة إلى فعاليات أقيمت نصرة لقطاع غزة.

ونشطت دائرة المكتبة الوطنية في تنظيم العديد من الفعاليات والندوات والمحاضرات وكان أبرزها إشهار الطبعة الثانية المزيدة والمنقحة من مجلدات جريدة الشرق العربي الذي جاء بمناسبة احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، وعيد الاستقلال الثامن والسبعين.

كما نظمت المكتبة ورشة بعنوان “تعزيز الوصول إلى المعلومات في الأردن: دور المؤسسات العامة في التنفيذ الفعال للقانون”، وفي أيلول الماضي نظمت بالتعاون مع مجلس المعلومات وبدعم من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ضمن مشروع “معا من أجل إدارة عامة خاضعة للمساءلة وشفافة في الأردن” وتمويل من الاتحاد الأوروبي ورشة ” نحو حكومة شفافة في الأردن: دور منسقي المعلومات في التنفيذ الفعال لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات”.

وفي تشرين الأول الماضي، نظمت جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية بالتعاون مع دائرة المكتبات العامة في أمانة عمان الكبرى، وبمشاركة عربية واسعة، مؤتمر “المكتبات ومؤسسات المعلومات في عصر الذكاء الاصطناعي الذي استمر يومين وعاينت جلساته المستجدات في علم المكتبات ومصادر المعلومات ومدى استفادة القراء والباحثين من التطور التكنولوجي الهائل وانعكاسه على واقع ومستقبل المكتبات وقضايا أخرى.

بدوره، نظم مجمع اللغة العربية العديد من الفعاليات والندوات والمؤتمرات وكان أبرزها في شهر آب الماضي المؤتمر السنوي لمجمع اللغة العربية 2024 بعنوان “اللغة العربية في جنوبي شرق آسيا”، وفي تشرين الثاني الماضي، المؤتمر الأردني الثاني للذكاء الاصطناعي وجاء تحت عنوان “الذكاء الاصطناعي ومناهج التعليم والتعلم”، كما احتفل الشهر الحالي باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 كانون الأول من كل عام.

وعقد منتدى الفكر العربي العديد من الفعاليات والندوات الفكرية، أبرزها في آب الماضي ندوة بالتعاون مع المركز العربي للأبحاث بعنوان “رؤية للفكر العربي الحديث والمعاصر”، وبالتعاون مع مركز “مجتمع” للدراسات الثقافية والتاريخية، وعقد المؤتمر الفكريّ السنويّ الأول تحت عنوان “نقد السرديّات في التأليف التاريخيّ العربيّ”، خلال الشهر الحالي وشارك فيه عدد من المفكرين والمؤرخين والأكاديميين والباحثين العرب.

وعلى صعيد السينما، كان من أبرز التظاهرات التي نظمت “مهرجان عمان السينمائي – أول فيلم” في دورته الخامسة تحت شعار “احكيلي”، في تموز الماضي، وشمل برنامج المهرجان 52 فيلماً من 28 دولة منتجة ومشاركة في الإنتاج.

وأقيمت في شهر نيسان الماضي فعاليات النسخة 12 من أسبوع فيلم المرأة الذي تنظمه هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، تحت شعار “الاستثمار في المرأة: تسريع وتيرة التقدم”، وفي آب الماضي الدورة الثالثة من مهرجان الأردن لأفلام الأطفال بتنظيم الهيئة في متحف الأطفال بحدائق الحسين بعمان، كما نظمت الهيئة بالتعاون مع عدد من سفارات الدول الشقيقة والصديقة في الأردن عددا من أيام الأفلام والعروض السينمائية.

وشهد عام 2024 افتتاح أكاديمية الأردن للسينما بإشراف الهيئة وبالتعاون مع الجامعة الألمانية الأردنية.

وأقيم مهرجان جرش للثقافة والفنون، بدورته الثامنة والثلاثين تحت شعار “ويستمر الوعد”، محتفياً باليوبيل الفضي، ومتضامناً مع أهالي قطاع غزة، في فعالياته الثقافية والفنية والفلكلورية التي أقيمت في مدينة جرش الأثرية وعمان وعدد من المحافظات، خلال الفترة بين 24 تموز وحتى الثالث من آب الماضي، فضلاً عن إقامة مهرجان شبيب للثقافة والفنون في دورته الثلاثين بعمان.

وعلى صعيد المسرح، أقيمت في عمان في شهر أيار الماضي الدورة الـ17 لمهرجان عشيات طقوس المسرحية الدولي “دورة المخرج الراحل خالد الطريفي”، وفي حزيران الماضي مهرجان المسرح الحر الدولي” بمساريه: الدولي للدورة التاسعة عشرة، والشبابي بدورته الخامسة، ضمن الاحتفالات باليوبيل الفضي، وتحت شعار “أهل شجر الزيتون”، تضامناً مع أهالي قطاع غزة كما حمل هذا العام اسم المخرج الراحل سمير خوالدة، وفعاليات الدورة الثالثة من مهرجان “مسرح الرحالة الدولي للفضاءات المسرحية المغايرة”، تحت شعار “وحبوب سنبلةٍ تموت ستملأ.

ونظمت مديرية المسرح والفنون البصرية في وزارة الثقافة الشهر الماضي في عمان الموسم المسرحي للمحترفين.

وفي مدينة الرزقاء في شهر أيلول الماضي، أقيم في مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي فعاليات مهرجان مسرح العرائس العربي في دورته الثانية الذي نظمته مديرية الثقافة بالتعاون مع جمعية فرقة المسرح التعليمي، ومهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي في دورته الثانية والعشرين.

فيما نظمت وزارة التربية والتعليم في شهر أيار الماضي فعاليات مهرجان المسرح المدرسي العربي الأول بمشاركة وفود من دول عربية شقيقة، وجاء ضمن فعاليات الدورة الـ38 لمهرجان جرش للثقافة والفنون تنظيم الدورة الثانية من مهرجان المونودراما المسرحي بمشاركة عربية.

كما واظبت مؤسسة عبدالحميد شومان على تقديم نشاطاتها وفعالياتها المختلفة من محاضرات وندوات في فروعها بعمان والزرقاء علاوة على الاحتفال بجوائزها وأبرزها جائزتها للباحثين العرب، في دورتها 42 للعام 2024، وجائزة أدب الطفل بدورتها الـ18، إضافة إلى عروض وأيام سينمائية تقدمها لجنة السينما فيها.

وعلى صعيد الفنون التشكيلية، كان المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة الأبرز حضورا في تنظيم العديد من المعارض لفنانين محليين وعرب وأجانب، إضافة إلى إقامة العديد من الورش الفنية والفعاليات المختلفة كان من أبرز فعالياته “مهرجان الصورة.. عمان” بدورته الثانية عشرة تحت عنوان “وجود”.

كما شهد قطاع الفنون التشكيلية تنظيم مهرجان جرش بدورته الـ38 في تموز الماضي سمبوزيومي الرسم الدولي، والنحت الدولي الأول بمشاركة فنانين أردنيين وعرب وأجانب.

ونظمت إدارة مهرجان جرش في شهر تشرين الثاني الماضي معرض الفن التشكيلي “لوحة ترسم فرحة” الذي خصص ريعه دعما لأطفال غزة.

فيما نظمت رابطة الكتاب الأردنيين التي احتفلت يوم السبت الماضي باليوبيل الذهبي لتأسيسها، نحو 50 فعالية في مقرها الرئيس بعمان ونحو 25 فعالية في فروعها السبعة بالمحافظات، تنوعت بين الأدبية والفكرية وجاء معظمها مناصرة لأهالي غزة.

وعقدت الجمعية الفلسفية الأردنية نحو 40 فعالية، أبرزها المؤتمر الفلسفي العربي الثاني عشر تحت عنوان “تجديد الفكر النهضوي العربي” بدعم وتعاون مع مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ38.

كما نظمت جمعية اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين العديد من المحاضرات والندوات والفعاليات الأدبية والثقافية التي احتفلت باليوبيل الفضي.

وفي قطاع الموسيقى، كان من أبرز الفعاليات عقد ندوة “دراسة الموسيقى وتدريسها للأشخاص ذوي الإعاقة: التحديات التي تواجه معلمي وطلبة الموسيقى المكفوفين” في شهر حزيران الماضي، بتنظيم من المعهد الوطني للموسيقى التابع لمؤسسة الملك الحسين، وبالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وبنك الاتحاد، وفي الشهر الحالي ندوة “دراسة وتدريس الموسيقى العربية للأشخاص ذوي الإعاقة: تحديات وإمكانات” بمشاركة عربية، بتنظيم من المجلس.

كما أقيمت في شهر آب الماضي الدورة الخامسة من مهرجان “أوبرا عمان” وخصص جزء من ريعه لصالح الأهل في قطاع غزة بشكل خاص وفلسطين عموما.

واحتفالا باليوبيل الفضي، نُظمت في شهر تشرين الأول الماضي في المركز الثقافي الملكي الدورة السادسة لمعرض عمان الدولي للعملات والطوابع، بمشاركة دول عربية وأجنبية.

كما أقيم في متحف الأطفال في حدائق الملك الحسين بعمان ضمن مهرجان بالعربي، مهرجان المحتوى العربي للطفل بتنظيم من المتحف ودار كليلة ودمنة.