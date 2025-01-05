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الهميسات يسأل عن توظيف ابنة وزير حالي في قناة المملكة

5 يناير 2025
الهميسات يسأل عن توظيف ابنة وزير حالي في قناة المملكة

وطنا اليوم:وجه النائب احمد الهميسات اليوم الأحد عددا من الأسئلة لرئيس الوزراء فاتحاً معها قسطاً من الملفات الهامة.
وتساءل الهميسات عن تعيين ابنة أحد الوزراء الحاليين في تلفزيون المملكة، خلال عهد الحكومة السابقة.
ودعا الحكومة إلى الكشف عن مؤهلها العلمي وتخصصها وراتبها الذي تتقاضاه مطالبًا بتزويده بعدد العاملين في الإعلام في رئاسة الوزراء، ومؤهلاتهم العلمية، وكيف تم انتدابهم الى رئاسة الوزراء، وما هي الرواتب والمكافآت التي يتقاضونها.
كما استفسر عن كيفية نقل شقيقة أحد الوزراء الحاليين على الضمان الإجتماعي في عهد الحكومه السابقة.
كما تسائل عن السياسات والخطط التي قدمتها وزارة تطوير القطاع العام للقطاع الخاص للتخفيف من البطالة.
وطالب بالكشف عن عدد شركات التأمين التي تمت تصفيتها، وما هي أسباب تصفيتها


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