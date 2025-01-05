حزب الله: لا نعترض على جوزيف عون لرئاسة لبنان ونرفض جعجع

وطنا اليوم:قال مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله اللبناني وفيق صفا إن الحزب لا يعترض على ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية، لكن الاعتراض الوحيد هو على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

جاء ذلك في كلمة مباشرة له بثتها قنوات تلفزيونية محلية اليوم الأحد من موقع اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وقال صفا إنه “ليس لدينا فيتو (اعتراض) على قائد الجيش، والفيتو الوحيد بالنسبة لنا هو على سمير جعجع، لأنه مشروع فتنة وتدميري في البلد”، وفق تعبيره.

وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عقب أقل من 24 ساعة على إعلان وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري التاسع من يناير/كانون الثاني موعدا لعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر/تشرين الأول 2022، أخفق البرلمان بانتخاب رئيس جديد في 13 جلسة على مدى عامين، آخرها في 14 يونيو/حزيران 2023، مما أدخل البلاد في شغور رئاسي هو السادس في تاريخ لبنان الحديث.

ورغم عدم إعلانهم جميعا الترشح رسميا، فإن أبرز المرشحين للرئاسة اللبنانية هم إلى جانب قائد الجيش وجعجع: المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، والنائبان نعمة أفرام وإبراهيم كنعان، والوزراء السابقون جهاد أزعور وزياد بارود وجان لوي قرداحي.

وفي تصريحاته اليوم، قال مسؤول وحدة التنسيق بحزب الله إن الحزب قام بترميم قدرته، و”لديه القدرة على مواجهة أي اعتداء بالشكل الذي يراه مناسبا”.

ويعد هذا أول ظهور لوفيق صفا بعد محاولة اغتياله بغارة عنيفة على بيروت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفرت عن قتلى وجرحى ودمار هائل.

وتتولى وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله مسؤولية العلاقات الخارجية للحزب وكذلك التنسيق مع القوى اللبنانية في الداخل.