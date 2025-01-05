نتنياهو يعقد مشاورات عاجلة بشأن صفقة تبادل للأسرى مع المقاومة

وطنا اليوم:ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اليوم جلسة مشاورات محدودة لمناقشة تطورات المحادثات الرامية لإبرام صفقة تبادل للأسرى مع المقاومة في قطاع غزة، بينما تظاهر عشرات الإسرائيليين المناهضين للحرب أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن جلسة المشاورات ستكون بحضور عدد محدود من الوزراء من بينهم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن نتنياهو دعا لمناقشة أمنية عاجلة اليوم تزامنا مع تقدم في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى.

كما دعا وزير الثقافة والرياضة وعضو الليكود الإسرائيلي، ميكي زوهار أعضاء الحكومة إلى “دعم الصفقة المهمة التي يقودها نتنياهو”.

في غضون ذلك، قالت صحيفة إسرائيل اليوم إن رئيس جهاز الموساد ديفيد برنيع سيتوجه غدا الاثنين إلى قطر للمشاركة في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى.

حذرت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية اليوم نقلا عن مصادر أمنية رفيعة إسرائيلية من أن سعي حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعقد صفقة تبادل يتم فيها إطلاق عدد محدود من الأسرى الإسرائيليين، ولمرة واحدة فقط سيعرض بقية الأسرى المتبقين بحوزة المقاومة الفلسطينية إلى الخطر.

ونقل تقرير للصحيفة لمراسلها السياسي إيتمار آيخنر والكاتبة عيناف حلبي أن الوسطاء أكدوا أن صفقة التبادل المرتقبة تمر بيوم حاسم بعد يوم من نشر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) شريط فيديو للأسيرة الإسرائيلية لديها ليري ألباج (19 عاما)، والتي وجهت فيها انتقادات لاذعة للحكومة الإسرائيلية، متهمة إياها بالتقصير في السعي لتحرير الأسرى، كما وصفت الظروف الصعبة التي تعيشها

كما نقل عن مصدر رفيع في الجيش الإسرائيلي قوله: “لذلك، يجب أن يكون واضحا للجمهور وللعائلات، أنه عندما نتحدث عن صفقة الآن، فهي صفقة صغيرة جدا، وليست صفقة شاملة، كما أنها ليست خطوة واحدة من عدة خطوات مخطط لها”.

وأضاف المصدر أن “مثل هذه الصفقة يمكن أن تضع الجميع في مسار أحادي الاتجاه، وإذا تم تحقيقها، ستكون الوحيدة لفترة طويلة جدا من الزمن، وبعد ذلك ليس من المؤكد أنه سيكون هناك أي شخص سيتبقى للإفراج عنه”.