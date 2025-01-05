مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

وطنا اليوم:حذرت مديرية الأمن العام من حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهد هطولات مطرية في أماكن وأوقات مختلفة، مع إمكانية لتشكل السيول وجريان الأودية، وذلك حسب النشرات الصادرة عن الجهات المعنية.

وأكدت مديرية الأمن العام ضرورة اتباع السلوك الآمن والسليم باتباع إجراءات السلامة العامة المتمثلة في الابتعاد عن مجاري السيول وجوانب الأودية والمناطق المنخفضة وعدم المجازفة بقطع مناطق تجمع المياه أو جريان السيول، بالمركبات أو سيراً على الأقدام، والانتقال إلى أماكن مرتفعة بخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة مثل الخيام وبيوت الشعر خوفاً من مداهمة مياه الأمطار لهم، إضافة إلى الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر وعدم تركها مشتعلة أثناء النوم.

وشددت مديرية الأمن العام على ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة خاصة عند هطول الأمطار.

ونوهت للاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 في أنحاء المملكة كافة عند الحاجة لذلك