بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

منذ دقيقتان
مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

وطنا اليوم:حذرت مديرية الأمن العام من حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهد هطولات مطرية في أماكن وأوقات مختلفة، مع إمكانية لتشكل السيول وجريان الأودية، وذلك حسب النشرات الصادرة عن الجهات المعنية.
وأكدت مديرية الأمن العام ضرورة اتباع السلوك الآمن والسليم باتباع إجراءات السلامة العامة المتمثلة في الابتعاد عن مجاري السيول وجوانب الأودية والمناطق المنخفضة وعدم المجازفة بقطع مناطق تجمع المياه أو جريان السيول، بالمركبات أو سيراً على الأقدام، والانتقال إلى أماكن مرتفعة بخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة مثل الخيام وبيوت الشعر خوفاً من مداهمة مياه الأمطار لهم، إضافة إلى الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر وعدم تركها مشتعلة أثناء النوم.
وشددت مديرية الأمن العام على ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة خاصة عند هطول الأمطار.
ونوهت للاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 في أنحاء المملكة كافة عند الحاجة لذلك


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:19

السفير القطري يعزي بوفاة سمو الأميرة ماجدة رعد (صور)

19:08

وزير الخارجية ورئيس الأركان ومدير المخابرات يزورون تركيا الإثنين

19:04

بعد هروبه.. الأسد يحول مدينة الياسمين إلى مدينة صور المفقودين

18:59

تركيا تفتح 7 معابر لعودة السوريين إلى بلادهم

18:53

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة الرائد أمجد بني خالد

16:44

صورة درامية من السودان.. عملية جراحية تحت القصف بضوء الهواتف

16:30

أبو السعود: خطة طويلة الأمد لمواجهة شح المياه واستمرار تغير المناخ

16:22

ستاد الملك عبدالله الثاني يعود لاستقبال المباريات

16:15

الأشغال: عبث وسرقة لوحات كهرباء يسبب بانقطاع التيار على الطرق الخارجية

16:08

المستشفى الميداني الأردني غزة/80 ينظم حملة تبرع بالدم شمال القطاع

16:06

وزير الخارجية السوري يبحث بالدوحة قضايا إستراتيجية ورفع العقوبات

15:55

بعد صبره على الابتلاء لأكثر من 28 عاماً.. وفاة الرائد أمجد سعود الخالدي

وفيات
وفيات الأحد 5-1-2025وفاة زوجة الحاج صالح قويدر ملكاوي في عمانوفيات الجمعة 3-1-2025وفاة الحاجة نوال فالح يوسف الزعبي (أم مظفر)وفيات الخميس 2-1-2025