الغذاء والدواء: 69 ألف جولة تفتيشية العام الماضي

وطنا اليوم:نفذت فرق الرقابة والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، من خلال فروعها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة 69007 جولة تفتيشية خلال العام 2024.

واستعرض مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، أبرز الإنجازات الرقابية والجولات التفتيشية، مبينا أنها توزعت على 66422 جولة على منشآت غذائية، و2172 جولة على منشآت صيدلانية، بما في ذلك مؤسسات صيدلانية وشركات أدوية محلية وخارجية ومستودعات وصيدليات، إضافة إلى 413 جولة على مؤسسات مستلزمات وأجهزة طبية ومواد تجميل.

وبخصوص المنشآت المخالفة، بلغ عددها 2084 توزعت بين 1632 منشأة غذائية و262 منشأة مستحضرات صيدلانية و190 مؤسسة مستلزمات وأجهزة طبية ومواد تجميل، في حين أغلقت كوادر الرقابة والتفتيش 523 منشأة، تتضمن 422 منشأة غذائية و77 منشأة صيدلانية و24 مؤسسة لمستلزمات وأجهزة طبية ومواد تجميل، وأوقفت العمل أو الإنتاج في 2312 منشأة، منها 2298 غذائية، و3 صيدلانية، و11 لمستلزمات وأجهزة طبية ومواد تجميل.

ووجهت المؤسسة 35495 إنذارا، شملت 35339 إنذارا لمنشآت غذائية، و141 لمنشآت صيدلانية، و15 لمؤسسات مستلزمات وأجهزة طبية ومواد تجميل، وأتلفت نحو 3058 طنًا من المواد الغذائية و137065 لترا من المواد الغذائية السائلة، بالإضافة إلى 50 معاملة إتلاف مواد صيدلانية و937 طنا من المستلزمات والأجهزة الطبية ومواد التجميل.

وتحفظت المؤسسة على 5307 أطنان من المواد الغذائية و61902 لتر مواد غذائية سائلة، وعالجت 11 معاملة تحفظ على مواد صيدلانية و28 معاملة لمستلزمات وأجهزة طبية ومواد تجميل لغايات التحليل المخبري، وسحبت كوادر الرقابة والتفتيش أكثر من 3388 عينة من المواد الغذائية المتداولة في الأسواق المحلية ومن الإرساليات المستوردة، بالإضافة إلى 10 معاملات سحب عينات مواد صيدلانية و29 معاملة سحب عينات مستلزمات طبية ومواد تجميل.

وتعاملت كوادر المؤسسة في المراكز الجمركية مع 46106 بيانات جمركية، تضمّنت 67574 بندا خاصا بالمواد الغذائية المستوردة، قدر وزنها الإجمالي بنحو 2.5 مليون طن.

وبلغ عدد البنود الجمركية المخالفة 131 بندا بوزن 1902 طن تقريبا، وبنسبة مخالفة لم تتجاوز 0.07 بالمئة من إجمالي وزن المواد الغذائية المستوردة.

واتخذت المؤسسة الإجراءات اللازمة لإتلاف 75 بندا مخالفا بوزن 243 طنا، وإعادة تصدير 56 بندا بوزن 1659 طنا.

وأجرت مختبرات المؤسسة 689764 فحصا مخبريا، شملت 67422 عينة، منها 58171 عينة غذائية، و3962 دوائية، و2377 مستلزمات طبية، و 2912 عينة تبغ.

وتعاملت مع 5307 شكاوى وردت من مواطنين عبر القنوات المخصصة، حيث تعاملت مديريتا الغذاء والمناطق مع 3956 شكوى، بينما تعاملت مديرية الدواء مع 882 شكوى ومديرية المستلزمات الطبية مع 469 شكوى.

وأكد مهيدات، أن تحديث منظومة العمليات الرقابية مستمر وفقًا للتكنولوجيا الرقمية، حيث تم الوصول إلى المراحل الأخيرة من التفتيش الإلكتروني على المنشآت الغذائية.

وبين أنه تم تطوير التشريعات ذات العلاقة واستحداث عدة تشريعات جديدة، منها تعليمات تتبع الغذاء لعام 2024 لتعزيز الأمن الغذائي، وتتبع مسار الغذاء من مصدره الأول وصولًا إلى المستهلك، بالإضافة إلى تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي.

وركزت المؤسسة خلال عام 2024 على تطوير البرامج التوعوية المتخصصة، حيث أسهمت جهودها المكثفة في التوعية والتثقيف بتعزيز الرقابة الذاتية ورفع مستوى الوعي فيما يخص المخالفات، لا سيما الحرجة منها.