497 مليون يورو لدعم مشاريع حيوية في الأردن من بنك الاستثمار الأوروبي

وطنا اليوم:وقع بنك الاستثمار الأوروبي مع الحكومة، 4 اتفاقيات لتمويل مشاريع أردنية بقيمة إجمالية بلغت 497 مليون يورو، لدعم مشاريع تنموية حيوية تشمل قطاعات الصحة والأمن المائي وسياسات التكيف مع تغير المناخ، إضافة إلى مشروع الناقل الوطني بين العقبة وعمّان.

ووفق بيانات للبنك، فإن الاتفاقيات تضمنت تمويل جزء من مشروع تحلية ونقل المياه بين العقبة وعمّان (الناقل الوطني للمياه) بقيمة 47 مليون يورو، الذي تم توقيعه في 6 حزيران 2024، إذ يهدف المشروع إلى توفير 300 مليون م³ من المياه الصالحة للشرب لمدينة عمّان والمحافظات الأخرى، مع إمكانية تزويد المناطق الواقعة على طول خط المشروع.

ومن المقرر أن يتم إنتاج المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي لمياه البحر في محطة تقع جنوب العقبة، ومن ثم نقلها إلى عمّان عبر خط ناقل يبلغ طوله حوالي 420 كيلومترًا يمتد بمحاذاة الخط الناقل الحالي بين الجنوب والشمال.

كما جرى في تشرين الأول الماضي، توقيع اتفاقيتين لدعم مشاريع الأمن المائي والتكيف مع تغير المناخ بقيمة إجمالية بلغت 449.1 مليون يورو، إذ تهدف هذه المشاريع إلى تنفيذ استثمارات صغيرة لتقليل المياه غير المحسوبة، وزيادة إمدادات المياه، وتحسين خدمات الصرف الصحي في مختلف مناطق الأردن.

وتركز الاتفاقيتان على تحسين الأمن المائي ودعم خطط التكيف مع التغير المناخي والاستدامة المالية، بما يتماشى مع استراتيجية المياه الوطنية في الأردن وأهداف التعاون الأوروبي.

أما الاتفاقية الرابعة، التي جرى توقيعها في 14 تشرين الأول 2024، فإنها خصصت لدعم قطاع الصحة العامة بقيمة 990 ألف يورو، وفق البيانات.

ويهدف التمويل إلى تعزيز قدرة القطاع الصحي الأردني على التصدي لجائحة كورونا من خلال تمويل التدابير الطارئة لتعزيز استجابة القطاع وتأهيله لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية، بما يساهم في تعزيز الاستعداد لمواجهة الأزمات الصحية.