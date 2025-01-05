أميركا تتأهب لعاصفة شتوية ضخمة ومخاوف من تعطل الحياة ببريطانيا

وطنا اليوم:يواجه ملايين السكان بالولايات المتحدة خطر العواصف الثلجية والثلوج الكثيفة والأمطار المتجمدة حتى غد الاثنين، وتزامن ذلك مع إطلاق تحذيرات في بريطانيا من عواصف قد تعطل الحياة اليومية بأغلب المناطق.

وأعلن حاكما ولايتي كنتاكي وفرجينيا حالة الطوارئ تحسبا للعاصفة الشتوية. وقال خبير الأرصاد الجوية ريتش بان أمس السبت: “العاصفة لا تزال تتشكل. لكنها تحمل مخاطر متعددة من الثلوج الكثيفة في السهول إلى الجليد الكثيف الذي يغطي الطرق في الجنوب”.

وأضاف أن أكثر من 60 مليون شخص في الولايات المتحدة تلقوا تنبيهات أو تحذيرات أو نصائح بخصوص الطقس الشتوي هذا الأسبوع.

وقد تشهد المنطقة الممتدة شرقا من نبراسكا وكانساس حتى أوهايو وإنديانا وجنوب غرب بنسلفانيا وشمال غرب فرجينيا تساقط ثلوج بسمك يتراوح بين 2.54 سنتيمتر إلى 30 سنتيمترا. وقد يتسبب الجليد في تدمير خطوط الكهرباء، وهذا قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

وقال بان إن موجة شتوية من الأمطار المتجمدة والجليد ستضرب جنوب ميزوري وكنتاكي وتنيسي اليوم الأحد، وهذا قد يجعل الطرق خطرة ويتسبب في سقوط خطوط الكهرباء. وأضاف: “سيكون من المستحيل تقريبا القيادة في بعض المناطق”.

وأوضح أن العاصفة من المتوقع أن تتحرك عبر الساحل الشرقي إلى المحيط الأطلسي بحلول وقت متأخر غدا الاثنين، لكن موجة جديدة من الهواء القطبي الشمالي ستجلب برودة شديدة إلى ثلثي شرق الولايات المتحدة في الأيام المقبلة.

وفي بريطانيا، تواجه أجزاء كبيرة من البلاد تساقطا كثيفا للثلوج ومطرا متجمدا، ما يمكن أن يتسبب في تعطيل الحياة اليومية، بعد أن دخل تحذيران من الطقس باللون البرتقالي حيز التنفيذ.

وتوقعت تقارير محلية أن تشهد البلاد العديد من الاضطرابات مثل تعطل المركبات على الطرق، وتأجيل أو إلغاء رحلات القطارات والطائرات، وانقطاع التيار الكهربائي، في ظل استمرار تدهور الأحوال الجوية لمدة أسبوع، وفقا لتوقعات مكتب الأرصاد الجوية.

وبحسب مكتب الأرصاد فإن هناك أيضا “فرصة جيدة” لأن تتعرض المناطق الريفية للعزلة بسبب الطقس، مع توقع تساقط ثلوج تصل إلى مستوى 30 سنتيمترا في بعض المناطق