التعليم العالي : 700 مليون دينار قيمة المنح والقروض الجامعية منذ 2004

وطنا اليوم:قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والناطق باسم الوزارة مهند الخطيب إن عدد الطلبة الذين تقدموا للاستفادة من المنح والقروض الجامعية للعام الحالي بلغ 81680 طالبا وطالبة، يتنافسون على 44 ألف منحة وقرض.

وتحدث لبرنامج مسارات عبر التلفزيون الأردني، مساء الخميس، عن أن مرحلة الاعتراضات على طلبات المنح والقروض الجامعية ستنتهي يوم السبت، وستعمل الوزارة على معالجتها، كما ستعلن نتائج ترشيح الطلبة نهاية الشهر الحالي.

وأشار إلى 400-500 طالب طب وطب أسنان وجدوا طلباتهم المقدمة للمنح والقروض الجامعية “مجمدة”، مؤكدا الخطيب أن الوزارة تواصلت مع الجامعات لتزويدهم بمعدلات جميع المتقدمين من التخصصين لمعالجة طلباتهم إلكترونيا من خلال الوزارة.

ونوه بأن صندوق دعم الطالب الجامعي منذ العام 2004 وحتى نهاية العام 2023 قدم منحا كاملة وقروضا ومنحا جزئية لأكثر من نصف مليون طالب أردني، وبقيمة تجاوزت 700 مليون دينار.

وقال إن عملية سداد القروض الجامعية تبدأ بعد سنتين من تخرج الطالب، ولكن آخر دفعة من قامت الوزارة بمطالبتهم بسداد قروضهم كانت دفعة عام 2017، وهذا نوع من التعاون مع الطلبة، لافتا إلى نحو 50-55 مليون دينار القيمة الإجمالية للقروض المتبقية على الطلبة.