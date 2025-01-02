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تعطل جهاز أوكسجين طالب خلال امتحان التوجيهي

2 يناير 2025
تعطل جهاز أوكسجين طالب خلال امتحان التوجيهي

وطنا اليوم:استجابت فرق الإسعاف في الدفاع المدني لبلاغ طارئ ورد صباح الخميس من منطقة الحسا، يفيد بحاجة طالب توجيهي إلى الأوكسجين بسبب عطل في جهاز الأكسجين الذي يستخدمه أثناء تواجده داخل المدرسة التي يقدم فيها امتحانات الثانوية.
وقالت مديرية الأمن العام إن سيارة إسعاف توجهت على الفور إلى الموقع، حيث تبين أن الطالب يعاني من حالة مرضية تتطلب استخدام الأوكسجين باستمرار.
وأضافت أنه تم تزويد الطالب بجهاز أوكسجين محمول على الفور، مع توفير أسطوانات إضافية لتغطية كامل فترة الامتحان التي تستغرق ثلاث ساعات.
وأشارت المديرية إلى أنه تم تعيين مسعف لمتابعة حالة الطالب الصحية بشكل مستمر خلال الامتحان، لضمان سلامته واستمراره في تقديم الاختبار دون أي معوقات


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