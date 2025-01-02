الى دولة الحاج ابو جاد

كتب زهدي جانبيك

ما فات قد مات وانتبه لما هو آت.

واذا لم تدرك الامر، فقد يتدحرج… بتاريخ 28 تموز 2024 اي قبل 5 شهور قرر دولة الحاج ابو هاني سلفكم تعيين المهندس (ماجستير ادارة) حمزة مفوضا في سلطة اقليم البتراء براتب 2200 دينار (قد يصل الى 3500 دينار) …

وقتها لم يخرج علينا رئيس المفوضية الدكتور فارس بريزات ليشكر المهندس حمزة على تكرمه بقبول وظيفة مفوض براتب 2200 دينار… ومن عجائب الزمان ان المهندس حمزة قبل الوظيفة بذلك الراتب ، بل سعى اليها … دون ان يشكره احد على تفضله بقبول الوظيفة.

المهم، خلال شهرين ونصف وبتاريخ 13 تشرين اول الماضي قرر وزيركم للإستثمار المهندس مثنى الغرايبة انه لا يوجد في الاردن سوى مفوض اقليم البتراء المهندس حمزة يصلح ليقود وحدة الشراكة بين القطاعين …

لكنه خشي ان يرفض المهندس حمزة طلبه لانه لا يمكن ان يرضى بوظيفة راتبها فقط 4 الاف دينار (مع انه كان يعمل برضى بوظيفة براتب 2200 دينار) وهذا بعكس تصريح الوزير … ولذلك خرج الوزير على وسائل الإعلام ليشكر المهندس حمزة على تفضله بقبول الوظيفة الجديدة بهذا الراتب المتواضع…

حجي، ركز معي الله يسعدك، يا ابو جاد …

الشعب الاردني يرجوك ان تضع نفسك مكان اي واحد من أبنائهم…

وانظر بنفسك:

كيف يتم تعيين المهندس خلال 75 يوم فقط بوظيفتين حكوميتين حرجتين (على حد وصف الوزير للوظيفة الاخيرة) براتبين اقلهما 2200 دينار والثاني 4 الاف دينار …

بالله عليك كيف سيكون شعور حملة مؤهلات الهندسة والادارة الذين حفيت أقدامهم لاكثر من 3 سنوات حتى عثروا على عمل بالقطاع الخاص براتب 280 دينار … اي والله مهندسين يتقاضون هذا الراتب لأنه افضل من البطالة التي يغرق بها زملاؤهم…

كيف ستشعر وانت ترى زميلك المهندس يتوسط له سلفك دولة الحاج ابو هاني لتعيينه بمجلس ادارة شركة الاستثمارات الحكومية (وقد قبل الموظف هذه الوظيفة) ، ثم يقوم سلفك الحاج ابو هاني بتعيين ذات المهندس مفوضا في اقليم البتراء …

ثم يذهب الحاج ابوهاني وتخلفه حضرتك ، وفي خلال 75 يوم يقوم وزيرك للاستثمار بتوظيفه مديرا لوحدة الشراكة براتب 4 الاف دينار … وتقوم حضرتك بالموافقة على انهاء خدماته بسلطة اقليم البتراء وتعيينه بالوظيفة الجديدة.

بالله عليك يا حاج ابا جاد اخرج علينا بتصريح صحفي وأخبرنا ماذا نقول لأبنائنا المهندسين وحملة الماجستير والدكتوراه الذين يعملون براتب 300 دينار لأنهم لا يجدون غيره …

وماذا تتوقع من شباب الاردن عندما يرون هذه القصة؟؟؟ اي ولاء تتوقع منهم؟؟؟ واي التزام بالوطن والوطنية واحترام القانون تتوقع؟؟؟

يا حج، ما فات قد مات ويمكنك اصلاحه، فان لم تفعل فانتبه لما هو آت وادرك الامر قبل ان يتدحرج في هذه وغيرها. فنكون جميعا من النادمين