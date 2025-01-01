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في أول أيام العام الجديد.. ارتفاع أسعار الذهب محليا 50 قرشا

منذ دقيقتان
في أول أيام العام الجديد.. ارتفاع أسعار الذهب محليا 50 قرشا

وطنا اليوم:ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الأربعاء، 50 قرشا للغرام الواحد بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين، 53.40 ديناراً لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 51.40 دينار لجهة الشراء.
كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و 18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 61.40 و 47.40 ديناراً على التوالي.


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