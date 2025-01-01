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المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط عدة محاولات لتهريب كميات من المواد المخدرة

منذ 21 ثانية
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط عدة محاولات لتهريب كميات من المواد المخدرة

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية مساء يوم أمس الثلاثاء، على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، عدة محاولات تهريب كميات من المواد المخدرة، محملة بواسطة طائرات مسيرة (درون).
وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: “إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت خمس محاولات تهريب كميات من المواد المخدرة بواسطة طائرات مسيرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وتم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية”، مبيناً أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم للحيلولة دون وصول هذه المواد المخدرة إلى ابناء الوطن والتأثير على الأمن الوطني الأردني.


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