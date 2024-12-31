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محمد الهواوشة يكتب حول تعيين الغرايبة للعلياني

منذ 11 ثانية
محمد الهواوشة يكتب حول تعيين الغرايبة للعلياني

كتب محمد الهواوشة:

إن تصريح وزير الاستثمار بشأن تعيين المهندس بوصفه ‘كويس إنه قبل الوظيفة يُعد استخفافًا واضحًا بعقول الأردنيين وكرامتهم، وهو تصريح يعكس عدم إدراك للمسؤولية الأخلاقية والقانونية التي يحملها المنصب الوزاري.

إن الوظائف العامة ليست امتيازًا يمنح لمن يشاء، بل هي حق لكل مواطن مؤهل يجب أن تُمنح بناءً على معايير الكفاءة والعدالة وتكافؤ الفرص. وعندما يُعلن مسؤول حكومي عن موقف بهذه السطحية، فإنه لا يقلل فقط من قيمة العمل المؤسسي، بل يُضعف ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.

نطالب الوزير بتقديم اعتذار واضح للرأي العام، وإعادة النظر في هذا التعيين وإجراء تحقيق فوري وشفاف يكشف الآليات التي تم اتباعها في اختيار هذا الموظف، وكيف تم تحديد راتب بهذا الحجم دون الإعلان عن الوظيفة أو إجراء تنافس شفاف.

الأردنيون لا ينتظرون من المسؤولين تصريحات مستفزة، بل يتطلعون إلى إدارة حكيمة تعتمد على النزاهة والمهنية في إدارة شؤون الدولة، لأن هذا الوطن يستحق الأفضل


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