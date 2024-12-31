فارس حباشنة يكتب: الوزير الشحاحدة يقدم اوراقه مرة اخرى وزيرا للزراعة

كتب فارس حباشنة:

تابعت صباح اليوم لقاء لوزير الزراعة الاسبق المهندس ابراهيم الشحاحدة على شاشة Amman TV .

الوزير الشحاحدة يقدم اوراقه مرة اخرى وزيرا للزراعة .

وما تحدث به الشحاحدة عبر شاشة “” Amman TV ” مع الزميل عصام مبيضين ، يطرح اسئلة مشروعة كبرى حول ازمة الزراعة في الاردن ، واستراتيجيات الامن الغذائي و التصدير ، و الصناعات الغذائية ، و حقائق صادمة حول ارقام النمو في القطاع الزراعي .

الشحاحدة يملك ناصية القول في القطاع الزراعي ، وسياسياته و مشاريعه و استراتيجاته .. و هو طبعا ، ليس قادم الى الزراعة من المجهول ، بل أنه مهندس زراعي ، و يفقه ماذا تعني الهوية الزراعية اجتماعيا و اقتصاديا .

و ماذا تعني الزراعة كهوية للارض و الناس والدولة .

و في ازمة كورونا . ادار الشحاحدة ملف الزراعة و الامن الغذائي بحرفية و مهنية ، ورسم خارطة طريقة لمفهوم ومعنى الامن الغذائي الاردني .

ادهشني اليوم الوزير الاسبق الشحاحدة في اللقاء المتلفز .

وبكل ما في الدهشة من معنى .. من أعوام ، وانا اتابع اخبار و تقارير وزارة الزراعة . و ثمة كلمة و جملة و فقرة مفقودة ، وان حقيقة غائبة في السياسة و الاستراتيجة الزراعية المعلنة رسميا .

و انصح في الاستماع و مشاهدة مقابلة الوزير الشحاحدة .

ما احوجنا كثيرا الى المصارحة و المكاشفة ، والمراجعة .

في الاعلام تصلنا من الحكومة اخبار و تقارير و بيانات صحفية ، و ننشرها .

و في الاعلام التلفزيوني الاردني مع بالغ الاسف ينقلون وجهة نظر احادية ، يشغلون الكاميرات و يفتحون الاستديوهات لوزير ما ، ولرواية احادية “مان وان شو “. و يقدمون وجبة اعلامية منزوعة الدسم و الصلاحية مهنيا وموضوعيا ، و تسمع رواية مبتورة و مجروحة من طرف واحد .

في كلام الشحاحدة امتلك الافصاح و الاعتراف بالحقيقة .و عرف في كلام مباشر و حكيم ان يضع يده على اوجاع و مكامن الخلل في السياسة الزراعية الحكومية .

و طبعا ، الشحاحدة ، غادر وزارة الزراعة قبل حوالي 4 اعوام .

ولم يشتغل مستشارا لشركة دجاج او استيراد لحوم و ابقار وعجول ، و مستشارا لشركة الالبان و فقاسات صيصان ، ومخلص معاملات لمستوردي موز و ثوم هندي .

ولذا ، فانه يتكلم بصراحة و جراءة ، ولا يقيم حسابا الا لضميره وواجبه ومسؤوليته الوطني .

أعرف ان الشحاحدة ليس من مدمني “الشو أوف” و مهووسي الشاشات . و أنه زاهد ومتواضع ، والاهم أنه “رجل” حكيم و صلب في صناعة القرار و الدفاع عنه .. و

لم يصبح وزيرا وفقا لحسابات الجغرافيا و المناطقية ، والصدف القاسية و اللعينة . بل جاء وزيرا لانه يملك من الولاء المطلق ، و قادر على الاجابة عن سؤال ، ماذا تعني الزراعة ؟