جامعة البترا تُطلق فعاليات اليوم العلمي لكلية الإعلام بعنوان: التحولات الإعلامية: تحديات التكنولوجيا، واللغة، وفرص العمل

وطنا اليوم:افتتح نائب رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور مياس الريماوي فعاليات اليوم العلمي لكلية الإعلام، تحت عنوان: “التحولات الإعلامية: تحديات التكنولوجيا، واللغة، وفرص العمل”. ناقش اليوم العلمي أبرز القضايا الحديثة في مجال الإعلام الرقمي، بمشاركة نخبة من الأكاديميين، والخريجين، وطلبة الكلية.

وأكد الدكتور الريماوي في كلمته الافتتاحية أن كلية الإعلام في جامعة البترا تمثل منارة للتميز والإبداع، مشيرًا إلى بنيتها التحتية المتطورة التي تضاهي أعرق الجامعات، موضحًا أن الكلية تسعى إلى مواكبة التحولات الإعلامية العالمية، خاصة في ظل الثورة الرقمية، لتمكين الطلبة من مواجهة التحديات المستقبلية وفتح آفاق جديدة في مجال الإعلام.

وأشار الريماوي إلى أن اليوم العلمي يمثل فرصة مهمة للتعلم العملي والخروج من إطار المحاضرات التقليدية إلى فضاءات أوسع من التجارب الواقعية، مؤكدًا أهمية دور الإعلاميين في نقل المعرفة وربط الجهود الأكاديمية بالمجتمع لتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد الريماوي على ضرورة تعزيز الإعلام الترويجي الرقمي في الجامعة لتسليط الضوء على ابتكاراتها وبراءات الاختراع التي سجلتها، التي وصل عددها إلى أكثر من عشر براءات اختراع منشورة، بعضها تحول إلى منتجات معتمدة، ودعا إلى ترويج قصص النجاح التي يحققها الطلبة والأساتذة لتعكس مكانة الجامعة ودورها الريادي.

وقال عميد كلية الإعلام الأستاذ الدكتور علي نجادات: إن اليوم العلمي يعد من أبرز الفعاليات السنوية التي تعكس إبداع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى تكريم الفائزين في مسابقة الإبداع لطلبة الكلية ضمن أقسامها الثلاثة: الصحافة والإعلام الرقمي، والإذاعة والتلفزيون، والإعلام الترويجي الرقمي.

وأضاف نجادات: “إن الأعمال المشاركة عكست مهارات الطلبة وقدراتهم على التفكير النقدي والإنتاج الإبداعي، وهو ما يعزز رؤية الكلية في توفير بيئة تعليمية محفزة على الابتكار والإبداع”.

شهد اليوم العلمي عرضًا للبحوث العلمية التي أنجزها أعضاء هيئة التدريس في الكلية، المنشورة في مجلات علمية مرموقة على المستويين العربي والدولي. وتم تخصيص ركن خاص لعرض هذه البحوث، بما يبرز مساهمات الكلية في تطوير علوم الإعلام والاتصال.

وشارك في فعاليات اليوم العلمي نخبة من الأكاديميين والمتخصصين، وناقشوا قضايا التحولات الإعلامية في ظل الثورة التكنولوجية وهيمنة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التحديات اللغوية التي تواجه المحتوى الإعلامي.

وأشار الدكتور نجادات إلى أن الندوة قدمت قيمة مضافة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس، من خلال تحليل واقع الإعلام ومستقبله، ودراسة الفرص والتحديات التي تواجه العاملين في هذا المجال الحيوي.

وشهد اليوم العلمي مشاركة عدد من خريجي الكلية، الذين حضروا لتبادل الخبرات مع طلبة الكلية وإغناء النقاش حول التحديات التي يواجهونها في الميدان الإعلامي.

وفي ختام اليوم العلمي، توجه الدكتور نجادات بالشكر إلى أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية على جهودهم الكبيرة في تنظيم الفعالية، التي عكست روح العمل الجماعي، وأظهرت كلية الإعلام في جامعة البترا بصورة تليق بمكانتها كمنارة للإبداع والتميز