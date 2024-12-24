التعليم العالي: منح دراسية مقدمة من حكومة بروناي

وطنا اليوم:تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توافر منح دراسية للعام الجامعي 2025-2026 مقدمة من حكومة بروناي/ دار السلام في كافة البرامج الدراسية (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) في تخصصات مختلفة في الجامعات التالية:

– University Teknologi Brunei  – University Islam Sultan Sharif Ali

– Politeknik Brunei  – University Brunei Darussalam

 تشمل المنحة الدراسية:

(تغطية الرسوم الدراسية ورسوم التسجيل، سكن، بدل كتب، بدل وجبات طعام، مصروف شهري، تذكرة طيران ذهابا وإيابا على الدرجة الاقتصادية).

 شروط التقدم:

– ألا يزيد عمر الطالب في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس عن (25) عاماً، وطالب الماجستير عن (35) عاماً في 1-7-2025

– ألا تقل علامة الطالب في امتحان IELTS عن (6) وفي امتحان TOEFL عن (550).

– ينتهي تقديم الطلبات بتاريخ 15-2-2025

– تبدأ الدراسة في شهر آب/ 2025.

وبإمكان الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح الدراسية الدخول إلى الموقع الإلكتروني https://www.mfa.gov.bn/pages/online-bdgs.aspx للاطلاع على كافة التفاصيل وتعبئة الطلب مدعماً بالوثائق المطلوبة مصدقة حسب الأصول.

ملاحظات هامة:

* يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.

* لا يطلب من المتقدم مراجعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لختم او توقيع نموذج تقديم الطلب