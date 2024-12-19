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الملك ينعم على شركة زين بميدالية اليوبيل الفضي

منذ 16 ثانية
الملك ينعم على شركة زين بميدالية اليوبيل الفضي

وطنا اليوم:أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني، أمس الأربعاء، بميدالية اليوبيل الفضي على شركة زين الأردن، وذلك تقديراً لمساهمات الشركة في تطوير قطاع الاتصالات في المملكة.
وجاء هذا التكريم الملكي للشركة خلال لقاء جلالته بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وجهاء وممثلين عن أبناء محافظة العاصمة وعدد من ممثلي الشركات والمؤسسات الوطنية، في الديوان الملكي الهاشمي، ضمن سلسلة اللقاءات الملكية هذا العام في كافة محافظات المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية.
وأعربت شركة زين الأردن عن فخرها بهذا التكريم الذي جاء ليتوّج مسيرة ثلاثة عقود من عمر الشركة التي انطلقت كأول مشغل اتصالات خلوية في المملكة، إذ واصلت زين منذ انطلاقتها في السوق الأردني عام 1995 خدمتها للأردن والأردنيين عبر تأسيس بنية تحتية متقدمة أسهمت في رفد قطاع الاتصالات الأردني وإحداث نقلة نوعية في خدمات الاتصالات بعد إدخال الخدمة الخلوية لأول مرة إلى المملكة، فيما استمرت الشركة بأداء دورها الريادي في تطوير القطاع وتعزيز عملياتها في السوق الأردني من خلال الاستثمار في البنية التحتية وصولاً إلى إطلاق شبكة الجيل الخامس (5G)، الأمر الذي ساهم في عملية التطوير والتحديث التي شهدتها المملكة، ومكَّن مختلف القطاعات عبر الخدمات المميزة وحلول الأعمال المتطورة التي تقدمها الشركة، والتي أسهمت في تعزيز تجربة الشركات والمؤسسات والأفراد على حد سواء، حيث جددت شركة زين التزامها بمواصلة العمل لتقديم أفضل الخدمات وتوفير أحدث التقنيات بما يسهم في تحقيق الرؤى الملكية في أردن متطور ومتقدم تكنولوجياً، ما ينعكس على البيئة الاستثمارية من خلال جذب كبريات الشركات الإقليمية والعالمية.
وعبّرت إدارة زين وموظفوها عن فخرهم واعتزازهم بهذه اللفتة الملكية من سيد البلاد، مجددين العهد بمواصلة العمل لخدمة الأردن والأردنيين والمساهمة في عملية التطوير والبناء لهذا الوطن العزيز تحت ظل قيادته الهاشمية الحكيمة، ليبقى أردن الهواشم عنواناً للتميز والتطوّر، وقبلةً للباحثين عن التميز، وعبّرت زين عن فخرها بالمساهمة في المنجزات الوطنية التي تحققت خلال 25 عاماً من الازدهار في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، بتكاتف الجهود انطلاقاً من الانتماء لهذا الوطن والولاء لقيادته الهاشمية التي قادته دوماً إلى الطليعة، فكان الأردن، وبقي، وسيبقى في المقدمة، بحكمة قيادته وبهمّة أبنائه وبناته.
وتجاوزت إسهامات شركة زين تقديم خدمات الاتصالات وحلول الأعمال، فكان لها منذ تأسيسها بصمات واضحة في المجتمع الأردني من خلال برامجها ومبادراتها المستدامة للمسؤولية المجتمعية، والتي تغطي من خلالها قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والرياضة والشباب والتكافل المجتمعي ودعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم على الشركة في العام 2009 بوسام الحسين للعطاء المميز من الدرجة الأولى، تقديراً لجهود الشركة في خدمة المملكة ودورها في دعم المجتمع المحلي، فيما تواصل الشركة دعمها لمنظومة ريادة الأعمال في المملكة من خلال منصتها للإبداع ZINC التي استفاد من خدماتها حتى الآن حوالي 360 ألف شاب وشابة


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