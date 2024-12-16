سينما شومان تعرض الفيلم التشيكي “الحمامة البيضاء” غدا

وطنا اليوم – تعرض لجنة السينما في مؤسسة عبدالحميد شومان يوم غد الثلاثاء الموافق 17 كانون الأول، الفيلم التشيكي “الحمامة البيضاء” للمخرج فلاسيل فرانتشيك، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء في مقر المؤسسة بجبل عمان.

الفيلم هو الأول للمخرج فلاسيل، وهو مبني على قصة قصيرة بعنوان “سوزان” لكاتب تشيكي، تتناول حياة مجموعة من الناس تربي وتتعامل مع الحمام الزاجل، وتعيش على سواحل مدينة ألمانية، ومن بين هؤلاء فتاة تمتلك حمامة بيضاء. كل صباح يطلق هؤلاء الحمام فيحلق بعيداً إلى الشمال ويعود مساء إلى مكانه الأصلي حيث ينتظره أصحابه.

في أحد المرات تضل الحمامة البيضاء طريق العودة وتصل براغ حيث يطلق عليها طفل يجلس على كرسي متحرك رصاصة تسقطها على الأرض ولا تميتها. يلتقطها فنان يعتني بها مع الصبي ويعيد لها صحتها ونشاطها وكذلك للصبي الذي يبدو أن مرضه كان جزءا كبيرا منه نفسياً.

يستطيع الفنان أن يعرف من أين أتت هذه الحمامة ويرسل صورة رسمها لها إلى حيث تقطن صاحبتها الصغيرة التي لم تفقد الأمل في عودة الحمامة. وفي النهاية تعود الحمامة للطفلة.

من الممكن قراءة الفيلم على أكثر من مستوى، حيث من الممكن للمشاهد أن يرى فيه أروع مثال على العالم الشاعري بدءاً من الموضوع نفسه وصولاً إلى استعمال اللونين الأبيض والأسود في التصوير، بالإضافة إلى إضاءة طبيعية مميزة وزوايا تصوير مدروسة بعناية، واخيراً موقع التصوير الجميل.