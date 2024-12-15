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أورنج الأردن تختتم هاكاثون الحلول الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة – فيديو

15 ديسمبر 2024
أورنج الأردن تختتم هاكاثون الحلول الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة – فيديو

وطنا اليوم:اختتمت أورنج الأردن هاكاثون الحلول الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة الذي أطلقته في شهر تشرين الثاني\نوفمبر الماضي بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمن تدريباً لمدة 4 أيام في ملتقى الابتكار في قرية أورنج الرقمية حول التصنيع الرقمي وغيرها من المهارات بهدف تطوير حلول إبداعية قائمة على التكنولوجيا للقضايا الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
واستعرض 5 من المتأهلين للمرحلة النهائية من أصل 50 طالبة وطالباً تقدموا بطلب المشاركة من جميع الجامعات الأردنية أفكارهم أمام لجنة التحكيم، التي قامت بدورها بتقييم أعمالهم للإعلان عن الفائزين الثلاثة.
وتمثلت المشاريع الفائزة في كل من RECO في المركز الأول، و LendMeSight في المركز الثاني، وSWIFT في المركز الثالث
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