غوغل تطلق أندرويد إكس آر لتكنولوجيا الواقع المختلط

وطنا اليوم:عرضت شركة غوغل -الخميس الماضي- تطورات جديدة في مجال الواقع المختلط، وأعلنت عن إطلاق نظام تشغيل جديد مخصص لنظارات وخوذ الواقعين الافتراضي والمعزز، تحت اسم “أندرويد إكس آر”.

ويأتي هذا الإعلان في وقتٍ حققت فيه شركتا ميتا وآبل تقدماً ملحوظاً في هذا المجال، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

كشفت غوغل أن النظام الجديد يمثل امتداداً لمنصتها الرائدة أندرويد، المهيمنة على سوق الهواتف الذكية. وأوضحت الشركة في بيان أن “أندرويد إكس آر” سيُطلق في مرحلة أولى على خوذ رأس تتيح للمستخدمين تجربة مشاهدة مقاطع الفيديو والعمل واستكشاف المحيط بطريقة مبتكرة.

النظام تم تطويره بالتعاون مع شركة سامسونغ، وسيعمل على جهاز يُعرف حالياً باسم “بروجكت موهان”، والذي من المقرر طرحه في الأسواق العام المقبل. وفي الوقت الحالي، يُتاح النظام للمطورين كنسخة تجريبية لتمكينهم من تطوير تطبيقات وألعاب مخصصة لعالم الواقعين الافتراضي والمعزز.

أشارت غوغل إلى أن خوذ الرأس المدعومة بـ”أندرويد إكس آر” ستتيح الانتقال بسلاسة بين بيئة افتراضية غامرة والعالم الحقيقي. كما يمكن استخدام النظام في مشاهدة مقاطع فيديو وصور تغطي مجال الرؤية بالكامل أو لإجراء عمليات بحث عبر الإنترنت بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأبرزت الشركة أهمية مساعدها الذكي الجديد “جيميناي”، الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، حيث سيمكن المستخدم من التحكم بالأجهزة أو التفاعل مع المحتوى بطرق جديدة. كما سيتيح المساعد توفير معلومات مفيدة مثل الترجمات الفورية أو ملخصات الرسائل مباشرة عبر نظارات الواقع المعزز، دون الحاجة إلى الهاتف.

تأتي هذه الخطوة في ظل هيمنة شركة ميتا على سوق الواقع المختلط بفضل خوذ “كويست” ونظارات “راي بان”، التي تتميز بأسعارها المعقولة مقارنة بخوذ “فيجن برو” من آبل، والتي يبلغ سعرها 3500 دولار.

يُذكر أن غوغل سبق أن أطلقت نظارات “غوغل غلاس” قبل 10 سنوات، لكنها لم تحقق نجاحاً واسعاً بين المستهلكين، مما أدى إلى التخلي عنها لاحقاً. ومع ذلك، يبدو أن الشركة عازمة على استعادة مكانتها في هذا المجال من خلال إطلاق “أندرويد إكس آر”.