وطتا اليوم:شهد مسرح مدارس كنجستون مساء الخميس، حفل إشهار كتاب “قهوة فيروزية” للدكتور محمد أبو عمارة، المدير العام لمدارس الرأي وكنجستون، بحضور نخبة من الشخصيات الثقافية والإعلامية وأصدقاء ومحبي الكاتب.

الحفل جاء احتفاءً بإصدار أدبي جديد يُضاف إلى رصيد الدكتور أبو عمارة، الذي يُعرف بمؤلفاته التربوية والأدبية التي تركت بصمتها في الساحة الثقافية.

“قهوة فيروزية” يعكس تجربة إنسانية فريدة، مستوحاة من تفاصيل الحياة اليومية التي نعيشها جميعاً، لكنها تُقدم في هذا الكتاب بلغة عذبة وأسلوب أدبي يجذب القارئ للتأمل.

وأشار الدكتور أبو عمارة خلال كلمته إلى أن الكتاب هو نتاج التجارب الشخصية والتفاعل مع قضايا إنسانية واجتماعية، حيث يسعى إلى تقديم نصوص تحمل رسائل عميقة تدعو للتفكير في معاني الحياة من زوايا مختلفة.

العنوان ذاته يحمل رمزية كبيرة، إذ يشير إلى تلك اللحظات التي نتوقف فيها عن عجلة الحياة السريعة لنستمتع بفنجان قهوة وننغمس في لحظات من التأمل والاسترخاء.

وأوضح الكاتب أن الكتاب لا يقتصر على كونه مجموعة نصوص أدبية، بل هو مساحة للحوار مع الذات والقارئ، بأسلوب يمزج بين البساطة والعمق.

الحفل شهد أجواء احتفالية مليئة بالدفء، حيث قُدمت مقتطفات من الكتاب نالت إعجاب الحاضرين، وأشاد الكثيرون بأسلوب الكاتب الذي يجمع بين التعبير الأدبي الرفيع والفكر الإنساني العميق.

و كان هنالك مداخلات جميلة من سعادة الدكتور طلال ابو غزالة و معالي الشاعر حيدر محمود و الإعلامي طارق حامد و الإعلامي كمال نزال و العديد من الإعلاميين و الأدباء

وعبّر الحضور عن تقديرهم للإسهامات الثقافية التي يقدمها الدكتور أبو عمارة، سواء من خلال عمله التربوي أو عبر إصداراته الأدبية التي تعكس روحه الإنسانية ورؤيته الثاقبة للحياة.

في نهاية الحفل، حرص العديد من الحضور على الحصول على نسخ موقعة من الكتاب، بينما تبادلوا الأحاديث مع الكاتب حول تجربته في التأليف وما يحمله من أفكار لأعماله القادمة.

هذا الإقبال يعكس مكانة الدكتور محمد أبو عمارة كواحد من أبرز الكتاب الذين يجمعون بين العمق الفكري والأسلوب الأدبي المؤثر.

إصدار “قهوة فيروزية” يُضاف إلى قائمة مؤلفات الدكتور أبو عمارة التي تشمل أعمالاً تربوية وأدبية تهدف إلى الارتقاء بالوعي الثقافي والاجتماعي، ومن المتوقع أن يحقق انتشاراً واسعاً بين القراء الباحثين عن نصوص تمس وجدانهم وتُثري تفكيرهم