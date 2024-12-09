شركات أردنية تشارك في المعرض الدوائي العالمي بالرياض

وطنا اليوم:تُشارك شركات أردنية متخصصة في صناعة الأدوية البشرية لأول مرة في المعرض الدوائي العالمي (CPhI) بالشرق الأوسط، الذي ينطلق غداً الثلاثاء في العاصمة الرياض، بمشاركة 100 دولة و400 عارض.

وأكد الدكتور فادي الأطرش، ممثل قطاع الصناعات العلاجية بغرفة صناعة الأردن، أن المعرض يمثل فرصة لتعزيز الشراكات بين الشركات الأردنية والعالمية، خاصة مع النمو الكبير لسوق الأدوية السعودي الذي بلغت قيمته 12 مليار دولار في 2022.

ويضم الجناح الأردني شركات أدوية رائدة ومؤسسات متخصصة بالتعبئة والبحث العلمي، وسط توقعات بجذب 30 ألف زائر، مما يسهم في تعزيز مكانة الأردن التنافسية عالميًا وزيادة صادرات القطاع التي بلغت 446 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الماضية.