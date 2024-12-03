جديد سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف.. مرتضى منصور يتدخل

وطنا اليوم:أعلنت نقابة المهن السينمائية المصرية عن إصدارها توكيلا رسميا للمحامي مرتضى منصور، ليتولى مهمة الدفاع عن المخرج عمر زهران في قضية سرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف.

من جانبه، قال الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين .و”الحدث.نت”، إنه حدث اجتماع مؤخراً داخل مقر اتحاد النقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز وبحضور المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين، وتقرر توكيل أحد المحامين للدفاع عن المخرج عمر زهران، نظراً لكونه عضواً عاملا بنقابة السينمائيين.

وأضاف زكي أنه وقع الاختيار على المحامي مرتضى منصور ونجليه لتولي تلك المهمة، حيث تم التواصل معه، ووافق على الفور لتولي مهمة الدفاع عن عمر زهران، لذلك حررت نقابة السينمائيين توكيلا رسمياً له من أجل هذا الأمر.

وكانت قد أدلت الفنانة هالة صدقي بشهادتها في قضية اتهام المخرج زهران بسرقة مجوهرات ومصوغات ذهبية وساعات فاخرة من شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، الأربعاء الماضي، وقالت إن زهران كان في شقة بمنطقة الزمالك تملكها شاليمار، وكان بالشقة عمال يشرف عليهم، وأنه لاحظ أن هناك دولابا مفتوحا تظهر به مقتنيات ثمينة، وعندما سأل شاليمار بشأن ماهية هذه المقتنيات أجابت بأنها مجوهرات وألماس. وأضافت صدقي: “زهران قال لها إزاي سيباني مع العمال في الشقة مع كل المجوهرات دي في الدولاب؟”.

وأضافت هالة أن زهران قام بجمع جميع المجوهرات والمقتنيات الثمينة ووضعها داخل حقيبتين، وأوصلهما إلى شاليمار الشربتلي في فندق الفورسيزون، في تصرف يعكس أمانته وحرصه.

وكان المخرج المتهم زهران قد طلب شهادة الفنانة هالة صدقي، قائلا إنه تلقى اتصالا من شاليمار الشربتلي، تطلب منه الذهاب إلى شقتها في الفورسيزونز للبحث عن مجوهرات مفقودة، لكنه رفض، وبعد أيام قليلة تلقى اتصالا آخر من زوجها يوسف، يطلب منه الذهاب إلى الشقة للبحث عن المجوهرات برفقته، لكنه رفض أيضا.

فيما قالت الإعلامية بسمة وهبة أمام هيئة المحكمة أنها تربطها معرفة بالمخرج زهران منذ 30 عاما، ورغم أنها على خلاف معه منذ 3 سنوات، إلا أن ذلك لم يمنعها من الحضور للشهادة في القضية، قائلة: “زهران من أنظف وأشرف خلق الله وعمره ما يعمل كدا”.

زهران ينفي التهم

يذكر أنه وفي أول تعليق له على ما وجه إليه من اتهامات، نفى المخرج زهران قيامه بسرقة مجوهرات زوجة يوسف قائلا: “ربنا بس اللي مصدقني وعالم بكل حاجة”.

وتم ضبط المخرج الشهير تنفيذًا لقرار النيابة بضبطه وإحضاره، وفق اتهامه في محضر رسمي قامت بتحريره زوجة المخرج يوسف، بقسم شرطة الجيزة، تتهم فيه المخرج بسرقة قطع ثمينة من مصوغاتها الذهبية من شقتها في أبراج شهيرة بالجيزة، باعتباره صديقًا لها وزوجها وكان دائم التردد عليهما هناك.

يذكر أنه تم نقل المخرج زهران من محبسه بقسم شرطة الجيزة إلى السجن المركزي بطريق الإسكندرية الصحراوي لحين موعد جلسته المقبلة المقررة يوم 3 ديسمبر.