معرض وملتقى الفنون والإعاقة للمجلس الثقافي البريطاني

وطنا اليوم:استضاف المجلس الثقافي البريطاني في الأردن، بالتعاون مع المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة وجامعة برمنغهام/ دبي وشبكة الإعاقة تحت الحصار، الملتقى الأول للفنون والإعاقة في الفترة ما بين 25 و27 تشرين الثاني 2024 في العاصمة الأردنية عمّان. جمع هذا الحدث الرائد الأطراف المعنية الرئيسية والداعمين والممارسين الثقافيين في قطاعي الفن والإعاقة لمناقشة الأفكار وتبادلها حول المشهد المحلي والإقليمي للفنون الشاملة للإعاقة.

شكّل الملتقى منصة لاستكشاف التحديات والفرص التي يواجهها الفنانون والجمهور ذوي الإعاقة، معزّزًا الخطوات العملية نحو بناء بيئة ثقافية أكثر شمولًا. وكان النقاش حول إنشاء مجموعة محلية تشاركية وطنية بين المؤسسات المشاركة لدعم المبادرات طويلة الأجل في الفنون الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أحد أبرز النتائج للقمة.

انطلق الملتقى بمعرض الفنون والإعاقة في المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة في 25 تشرين الثاني الجاري. وضم المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع أعمال أكثر من 13 جهة محلية وإقليمية، مما وفر للجمهور الأردني مساحة شاملة لتجربة الإبداع والابتكار للفنانين ذوي الإعاقة. وألهم المعرض الحوار حول الشمولية في الممارسة الفنية والبرمجة.

وبهذه المناسبة، أعرب أليكس لامبرت، مدير المجلس الثقافي البريطاني في الأردن ومسؤول مجموعة بلاد الشام، عن حماسه لملتقى الفنون والإعاقة، قائلًا: “يجسد هذا الملتقى التزامنا بتعزيز بيئة ثقافية شاملة يمكن للفنانين والجمهور من جميع الفئات والقدرات النمو والازدهار فيها. ومن خلال دمج وجهات النظر والخبرات المتنوعة، فإننا نُمهّد الطريق لقطاع فني أكثر شمولية وحيوية في الأردن والمنطقة”.

واحتفالًا بفنون ذوي الإعاقة، دعم المجلس الثقافي البريطاني سلسلة من العروض الفنية المتنوعة بين المسرحيات ورواية القصص والموسيقى لفنانين من جميع الفئات والقدرات في وقت سابق من هذا الشهر. بدأ البرنامج بأداء موسيقي في حفل إطلاق شبكة Youth Connect في فندق موفنبيك عمّان في 19 تشرين الثاني، تلا ذلك عرض للمسرحية البريطانية “البطريق” للفنان السوري من ذوي الإعاقة حمزة الحسين في مسرح البلد في 21 من الشهر نفسه، كما قاد الحسين وفريقه عرضًا تقديميًا حول فنون ذوي الإعاقة في مبنى “وجدان فضاء فني” في 25 تشرين الثاني، أعقبه عرض روائي بلغة الإشارة للقاص الأردني عبد الله حمّاد.

يُعدّ هذا الملتقى استمرارية لعمل برنامج المجلس الثقافي البريطاني في مجال الفنون والاعاقة والذي انطلق بأسبوع الفن للجميع عام 2021، وركّز على الفنون والإعاقة من خلال العروض والنقشات المتعلقة بالقطاع. وكان هذا الحدث جزءًا من الالتزام المستمر بالشمول، بدعم من برنامج سينك عربي للأردن وفلسطين وبرنامج منح الفنون والإعاقة، ويشجع كلاهما الإنتاج الفني في جميع أنحاء المنطقة. وإلى جانب ذلك، مكّنت الزيارات التعليمية وتبادل الخبرات المهنية مع المملكة المتحدة قادة الفنون الناشئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من دفع التغيير الشامل في القطاع.

لمزيد من المعلومات حول الحدث، يرجى الاطلاع على أجندة الملتقى عبر هذا الرابط: أجندة ملتقى الفنون والإعاقة

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