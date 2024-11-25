أعضاء من هيئة التدريس في جامعة البترا يحصلون على شهادات مهنية متقدمة في التسويق الرقمي

وطنا اليوم:حصلت الدكتورة سيما مقاطف والدكتورة تماضر شطناوي، من قسم التسويق الرقمي في كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة البترا، على شهادة “محترف تسويق رقمي معتمد” من معهد التسويق الرقمي.

واجتازت مقاطف وشطناوي دورة تدريبية مكثفة استمرت لشهرين، خُصصت لتطوير الخبرات في إستراتيجيات وأدوات التسويق الرقمي الحديثة. وكذلك اجتاز الدكتور رائد المومني والدكتورة ليلى عاشور، من قسم التسويق، الامتحان بنجاح وهما بانتظار الحصول على الشهادة الرسمية قريبًا. في حين يواصل الدكتور شادي الطريفي والمهندسة روز غرايبة من القسم نفسه حالياً التدريب استعدادًا للتقدم للامتحان.

تعتبر شهادة “محترف تسويق رقمي معتمد” إحدى الشهادات المهنية وتهتم بتعزيز المهارات العملية في التسويق عبر الإنترنت، ومنها تحسين محركات البحث (SEO)، وإدارة حملات الإعلانات الرقمية، وتحليل البيانات، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بفعالية.

ويقوم البرنامج على تزويد المتدربين بالتوجهات الحديثة في التسويق الرقمي، وهو ما يعزز العملية التعليمية في الجامعة، من خلال توظيف الخبرات المكتسبة في تطوير الخطط الدراسية بما يتوافق مع متطلبات السوق، ما يُمكّن الطلبة من اكتساب مهارات مهنية تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل.

وقالت رئيسة قسم التسويق والتسويق الرقمي الدكتورة سيما مقاطف: “تُعد هذه الخطوة إضافة نوعية لقسم التسويق الرقمي؛ إذ سيحظى طلبة جامعة البترا بفرصة التعلم على يد أعضاء هيئة تدريس معتمدين دولياً في مجال التسويق الرقمي … وتُسهم هذه الخبرات في تزويد الطلبة بمعارف عصرية حول أدوات وإستراتيجيات التسويق الرقمية، وهو ما يعزز من قدراتهم التنافسية في سوق العمل المحلي والدولي”.

تأتي هذه الإنجازات في إطار رؤية جامعة البترا لتعزيز الكفاية المهنية لأعضاء هيئة التدريس، وتزويد الطلبة بأفضل الفرص التعليمية والتدريبية، بما يواكب التطورات التكنولوجية العالمية