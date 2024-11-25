مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية والأكاديمية العربية للسمع والتوازن

وطنا اليوم:وقعت جامعة عمان الاهلية مذكرة تفاهم مع الأكاديمية العربية للسمع والتوازن “ومقرها عمان” ، وذلك بهدف تعزيزالتعليم الطبي المستمر ورفع سوية الاختصاصين المهنية والعمل على زيادة الوعي المجتمعي.

وقد وقّع الاتفاقية عن الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة وعن الأكاديمية الدكتور خالد عبد الهادي رئيس الأكاديمية ، بحضورعميد كلية العلوم الطبية المساندة في الجامعة الأستاذ الدكتور غالب عريقات ، والدكتور فادي السويطي رئيس قسم السمع والنطق ، والدكتور محمد المصري رئيس قسم السمع والتوازن ” الأمين العام للأكاديمية “.

وتعدّ جامعة عمان الاهلية الجامعة العربية الأولى والوحيدة التي أطلقت برنامج ماجستير بتخصص السمع والذي يعتبر من الإنجازات التعليمية على مستوى العالم العربي ودول الشرق الأوسط . وأيضاً برنامج متميز في معالجة النطق لدرجة الماجستير، ذلك بالأضافة الى برنامج البكالوريوس في السمع والنطق .

ويعزز كل ذلك مركز جامعة عمان الاهلية للسمع والنطق والمعتمد من وزارة الصحة الأردنية كمركز تدريبي وكذلك من جامعة لوبك الألمانية والأكاديمية البريطانية .

كما تطلق الجامعة سنويا مؤتمرها الدولي لصحة السمع والتوازن بالتعاون مع الاكاديمية العربية للسمع والتوازن وجامعة لوبك الألمانية ، وسيعقد مؤتمرها الحادي عشر في شهر نيسان من العام المقبل .

وأكد الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة أن هذه الاتفاقية تعد خطوة هامة نحو تعزيز مكانة الجامعة في مجالات الدراسات العليا، وفي سعي الجامعة لتعزيز شراكاتها مع المؤسسات التعليمية الدولية وتزويد الطلبة بالمهارات اللازمة وتمكينهم من الوصول الى موارد تعليمية متخصصة تسهم في تطويرقدراتهم ومهاراتهم في سوق العمل.

وأشار السيد الرئيس الى انه ونظراً لتصدّر جامعة عمان الاهلية المرتبة الأولى على الجامعات الخاصة الأردنية والمرتبة 43 عربيًا بتصنيف QS Arab 2025 ، فقد أضافت هذه الاتفاقية فتح الأفق أمام الاختصاصيين من الدول العربية للالتحاق في هذه البرامج بالجامعة عوضًا عن السفر الى الدول الغربية .

هذا ..وقد حرصت الاتفاقية على اعتماد مراكز تدريبية في معظم الدول العربية حيث ستقوم الاكاديمية بصفتها الممثلة للاختصاص في الدول العربية باعتمادها وفق المعايير المعتمدة من الجامعة ووزارة التعليم العالي وان الاكاديمية العربية ترتبط بشراكات مع الاكاديمية الامريكية للسمع والاكاديمية البريطانية و جامعة لوبك الألمانية وغيرها.