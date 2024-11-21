مصرف بغداد يحصد جائزة أفضل مصرف تجاري في العراق لعام 2024

وطنا اليوم_مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وأسرة البنك الأردني الكويتي يتقدمون بأصدق آيات التهنئة والتبريك من الزملاء الأعزاء في مصرف بغداد ( شركة تابعة ) إدارة وفريق عمل، لحصوله على جائزة أفضل مصرف تجاري في العراق لعام 2024 من قبل الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وتسلم الجائزة رئيس مجلس إدارة مصرف بغداد الدكتور ماجد الساعدي خلال الحفل الذي نظمه الاتحاد على هامش المؤتمر المصرفي العربي لعام ٢٠٢٤ بحضور عدد من كبار رجال الأعمال والمؤسسات الدولية والعربية والإقليمية.

هذا الإنجاز الذي يعكس الدور الريادي الذي يلعبه المصرف وتميزه بتقديم المنتجات والخدمات المالية الرائدة، ممّا يعزز مكانته كواحد من أبرز المؤسسات المالية في المنطقة.