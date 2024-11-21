عمان الأهلية تستقبل وفداً من مقَيّمي الاعتماد الدولي ACEN لكلية التمريض

وطنا اليوم:في إطار استعدادات كلية التمريض في جامعة عمان الأهلية للحصول على الاعتماد الدولي من

Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN)

تحقيقاً للمزيد من الجودة والتميز ، التقى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان وفد ACEN الذي يقوم بالزيارة التقييمية الأولى، والذي ضم كلًا من الدكتورة ليندا نيل آرد والدكتورة لورا بولك.

وحضر اللقاء كلا من الأستاذ الدكتورة إيمان النزلي عميدة كلية التمريض، والأستاذ الدكتورة منتهى الغرايبة المستشارة لملف ال ACEN، والدكتورة ربيعة العلاري نائبة العميدة لشؤون الاعتماد والجودة، والدكتورة منى النسور مديرة مركز صحة المرأة بكلية التمريض ، والدكتورة فيروز أبو سويلم -مديرة مركز الارتباط العالمي بالجامعة.

وتعدّ هذه الزيارة لتقييم مدى تحقيق كلية التمريض لمعايير الاعتماد الدولي، حيث تضمنت سلسلة من اللقاءات والاجتماعات ، بدأت بلقاء عميدة الكلية ونائبتها ورؤساء الأقسام والهيئة الإدارية، وتبعها لقاء رئيس الجامعة ونوابه لشؤون الكليات العلمية والإدارية وضمان الجودة.

كما شملت الزيارة لقاءات منفصلة مع أعضاء هيئة التدريس في الكلية وطلبتها من مختلف المراحل والتخصصات، وحضور عدد من المحاضرات والاطلاع على الأجواء التدريبية لبعض الإجراءات التمريضية التي يقوم بها الطلبة في مختبرات كلية التمريض وأماكن التدريب العملي في المستشفيات.

وخلال الزيارة، جرى تقييم مبنى كلية التمريض والقاعات الصفية والمختبرات وأماكن التدريب العملي، إضافة إلى المكتبة وعمادة شؤون الطلبة.

وأكد الأستاذ الدكتور ساري حمدان أهمية الحصول على الاعتماد الدولي في مختلف البرامج والتخصصات، مشيرًا إلى أن هذا يسهم في تعزيز جودة التعليم، واستقطاب الطلبة المتميزين، ويُسهّل قبول الخريجين في برامج الدراسات العليا، كما يُسهم في تأهيلهم لسوق العمل بكفاءة.

من جهتها، أكدت الأستاذة الدكتورة إيمان النزلي أن حصول كلية التمريض على شهادة الاعتماد الدولي سيرفع من تصنيف الكلية عالميًا، ويعزز مكانتها العلمية بين كليات التمريض في الجامعات المحلية والإقليمية والدولية، مما سينعكس إيجابًا على مستوى خريجيها على جميع الأصعدة.

وأشارت الدكتورة ليندا نيل آرد إلى أن هيئة ACEN تركز على تطوير تعليم التمريض وممارسته من خلال وظائف الاعتماد. وأوضحت أن الاعتماد يُعزز جودة المؤسسات أو البرامج التعليمية فيما يتعلق بالموارد المستثمرة، والعمليات المتبعة، والنتائج المحققة.

وأضافت أن الغرض من ACEN هو توفير اعتماد متخصص لجميع مستويات تعليم التمريض وبرامج الانتقال إلى الممارسة، سواء داخل الولايات المتحدة أو على الصعيد الدولي، مما يضمن توافق البرامج مع المعايير العالمية وتعزيز قدرتها على تحقيق مخرجات تعليمية متميزة.

وفي نهاية زيارة فريق الاعتماد ACEN تم ترشيح كلية التمريض في جامعة عمان الأهلية للحصول على شهادة الاعتماد الدولي في الفترة القادمة وفي حال مطابقة جميع المعايير المطلوبة لشروط الاعتماد سيتم احتساب الحصول على الاعتماد بأثر رجعي من تاريخ 19 نوفمبر 2024.