أورنج الأردن تمكن الطلاب من بدء رحلتهم المستدامة عبر رعاية مؤتمر نموذج الأمم المتحدة

وطنا اليوم:يعزز مئات آلاف الطلاب حول العالم ارتباطهم بالقضايا الدولية ومبادئ الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة من خلال مؤتمر نموذج الأمم المتحدة(MUN) والقائم على محاكاة التجربة الحقيقية في مقر الأمم المتحدة وتعريف الطلاب بها.

في هذا السياق، أسهمت أورنج الأردن في تمكين مئات الطالبات والطلاب من الجامعات والمدارس من الانضمام إلى هذه التجربة الثرية والفريدة من خلال رعاية 3 نسخ من مؤتمر نموذج الأمم المتحدة، عقدت في كل من جامعة الحسين التقنية، ومدرسة الأهلية، ومدرسة المطران فيما شهدت قرية أورنج في جامعة الحسين التقنية فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الذي انعقد في الجامعة.

وأعربت أورنج الأردن عن أهمية المؤتمر في تعزيز مهارات الطلاب في الحوار الفاعل والنقاشات الحوارية وتعزيز معرفتهم بأهم القضايا العالمية، ما يسهم في تمكين جيل جديد من الشابات والشباب القادرين على “قيادة المستقبل” بفاعلية.

ومن الجدير بالذكر أن مؤتمر نموذج الأمم المتحدة هذا العام شهد مشاركة أكثر من 700 من طلاب الجامعات والمدارس في سلسلة من الأنشطة التفاعلية امتدت على مدار ثلاثة أيام.

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