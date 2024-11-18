وفاة الناشط الأردني أيمن العلي بعد صراع مع المرض

وطنا اليوم:أكد مصدر طبي وفاة الناشط الأردني أيمن العلي، المعروف باسم “ملك جمال الأردن”، بعد معاناة مع مرض السرطان.

ونعى نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المرحوم العلي داعين المولى أن بتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتداول الناشطون مواعيد فتح بيت العزاء في منطقة عرجان يومي الاثنين والثلاثاء، من الساعة 4 إلى الساعة 10 مساءً.

وكان الناشط العلي قد أعلن قبل نحو عام عن إصابته بمرض السرطان، ونشر حينها صورًا له وهو على سرير العلاج، مطالبًا متابعيه وأصدقائه بالدعاء له بالشفاء العاجل وأن يلهمه الله الصبر والإرادة لمكافحة المرض.