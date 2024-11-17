د. حجازي من عمان الأهلية يقود تطوير معيار AS 7739.2 للهندسة الرقمية للبنية التحتية

وطنا اليوم:ساهم الدكتور عامر حجازي، عضو هيئة التدريس في كلية الهندسة بجامعة عمان الأهلية، في تطوير المواصفة الأسترالية للهندسة الرقمية للبنية التحتية AS 7739.2 Digital Engineering for Infrastructure، ضمن فريق دولي متخصص.

ويشكل هذا الإنجاز علامة فارقة تُبرز مكانة جامعة عمان الأهلية على المستوى العالمي، حيث تم الاعتراف بها كأحد الشركاء الرئيسيين في تطوير هذا المعيار المرموق إلى جانب كبرى المؤسسات الأسترالية.

وأعرب الدكتور حجازي عن فخره بالمشاركة في هذا المشروع، مشيرًا إلى أن المعيار الجديد يمثل تحولًا نوعيًا في إدارة البنية التحتية الرقمية، مما يسهم في رفع كفاءة العمليات الهندسية وتعزيز الممارسات العالمية في هذا المجال.

كما أكد أن هذه الخطوة تعزز حضور الجامعة على خارطة التعاون الدولي في مجال إدارة نماذج المعلومات والهندسة الرقمية