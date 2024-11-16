حظي بمشاركة 63 مُتسابقاً من 20 دولة.. زين راعي الاتصالات الحصري لرالي باها – الأردن

وطنا اليوم_

عمّان 16 تشرين الثاني 2024: مواصلةً لجهودها بدعم قِطاعي الرياضة والسياحة، قدّمت شركة زين الأردن رعايتها الحصرية من قِطاع الاتصالات لرالي باها الأردن – الجولة السابعة وقبل الأخيرة من كأس العالم للراليات الكروس كانتري القصيرة – فيا – باها، والجولة السابعة وقبل الأخيرة من كأس العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع “كوادز”- فيم – باها، والجولة الثالثة من كأس الشرق الأوسط لراليات الكروس كانتري القصيرة – فيا- باها، وباها الأردن الوطني، ورالي وادي القمر للملاحة، الذي استضافته مدينة العقبة.

وتندرج رعاية شركة زين الأردن لأحد أبرز الفعاليات الرياضية المتخصصة في مجال سِباقات السيارات والدراجات على مستوى المنطقة، في إطار الشراكة الاستراتيجية المُمتدة التي تجمعها منذ أعوام مع الأردنية لرياضة السيارات، واستكمالاً لجهود الشركة بدعم قِطاع الرياضة، إذ تلتزم بدعم مُختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية نظراً لأهميتها لا سيّما رياضة السيارات التي تحظى بشعبية واسعة بين أوساط الشباب في المملكة، حتى غدت أحد أهم الرياضات وأكثرها شعبية ومتابعة.

كما جاءت هذه الرعاية مواصلةً لدعم شركة زين المستمر لقِطاع السياحة، عبر تسليط الضوء على المواقع السياحية والطبيعية المميزة التي يتمتع بها الأردن، وللمُساهمة بتعزيز مكانة المملكة في مقدمة الدول من حيث الوجهات السياحية والرياضية عربياً وعالمياً.

وتولي شركة زين الأردن اهتماماً كبيراً لقِطاع الرياضة الأردني، عبر دعم ورعاية أهم وأبرز الفعاليات والأنشطة التي تحتضنها المملكة، إذ تُعد زين شريكاُ استراتيجياً لرالي جوردان رايدرز للدراجات النارية، وشريك الاتصالات الحصري لرالي الأردن الدولي، وشريكاً استراتيجياً لكافة فعاليات وأنشطة “ريد بُل”، كما قدّمت الشركة دعمها للعديد من الفعاليات الرياضية البارزة، ومنها ألترا ماراثون “برومين عمّان”، وبطولة الأردن لسِباقات الدرفت التي أُقيمت هذا العام، وتقوم الشركة برعاية ودعم دوريات كرة القدم والسّلة للصغار في العديد من المدارس، ودعم مسيرة الأبطال الرياضيين من الأفراد، ودعم اللجنة الأولمبية الأردنية كراعٍ ذهبي، فيما تواصل زين دعم المسيرة الرياضية لأبطالها من لاعبي الرياضات البارالمبية الأردنيين منذ 14 عاماً.

وكان التمنافسون ضمن رالي باها الأردن قد خاضوا يوم الجمعة مرحلة وادي رم التي بلغت 349.14 كم وانقسمت إلى قسمين؛ الأول بطول 243.00 كم، والثاني بطول 106.14 كم، كما خاض المشاركون مرحلة الديسي يوم السبت، حيث بلغ طولها 214.32 كم، وشارك في باها الأردن الوطني 11 متسابقاً من الأردن وفلسطين، فيما شارك في رالي وادي القمر للملاحة الأول 25 متسابقاً من الأردن، فلسطين وسورية.