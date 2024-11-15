ذهبية و٣ برونزيات للأردن في بطولة أوزبكستان الدولية للجمباز

وطنا اليوم:نال منتخبنا الوطني للجمباز، اليوم الجمعة، ٤ ميداليات، من بينها ذهبية واحدة و٣ ميداليات برونزية، وذلك خلال مشاركته ببطولة أوزبكستان الدولية.

ونال اللاعب الأولمبي أحمد أبو السعود الميدالية الذهبية على جهاز حصان المقابض لفئة الكبار فيما توج اللاعب أحمد حبيب بالميدالية البرونزية على نفس الجهاز.

وحققت اللاعبة ربى الداود الميدالية البرونزية على جهاز حصان القفز وفاز اللاعب هاني العموش بالميدالية البرونزية على جهاز حصان المقابض لفئة الشباب.