البصول يُشارك كوادر مستشفى الجامعة الأردنيّة أولَ أيّام عيد الأضحى المبارك ويتفقّد سير العمل

ساعتين ago
وطنا اليوم:تفقّد مدير عام مستشفى الجامعة الأردنيّة، الأستاذ الدكتور نادر البصول، صباح اليوم الأربعاء، سيرَ العمل في مختلف أقسام وطوابق المستشفى، تزامنًا معَ أول أيام عيد الأضحى المبارك، في لفتةٍ تعكسُ روح المسؤوليّة والاهتمام بالكوادر العاملة والمرضى على حدٍّ سواء.

ورافقَ البصول خلال الجولة نائبيه للشؤون الطبيّة الأستاذ الدكتور سامي أبو حلاوة، و للشؤون الإداريّة، إلى جانب عددٍ من المدراء والمعنيين، حيثُ حرصوا على مشاركة الكوادر المناوبة أجواء العيد، وتقديم التهاني لهم بهذه المناسبة المباركة، إضافة إلى توزيع هدايا رمزيّة تقديرًا لجهودهم وتواجدهم على رأس عملهم خلال العطلة.

وأكد البصول، أنّ استمرارَ تقديم الخدَمات الصحيّة بكفاءةٍ عالية خلال العطل الرسميّة والأعياد يُجسّدُ التزامَ كوادر المستشفى برسالتها الإنسانيّة والمهنيّة، مشيدًا بروح التفاني والمسؤوليّة التي يتحلّى بها العاملون في مختلف المواقع.

وثمّنَ الجهود التي تبذلها الكوادر الطبيّة والإداريّة والفنيّة في تقديم رعايةٍ صحيّةٍ متميّزة للمرضى، داعيًا الله عزّ وجل أن يُعيدَ هذه المناسبة على الأردن قيادةً وشعبًا بالخير واليُمن والبرَكات، وأن يُديمَ نعمَة الأمن والصحّة على الجميع.


