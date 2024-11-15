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التعادل السلبي يحسم مواجهة النشامى والعراق بتصفيات كأس العالم

15 نوفمبر 2024
التعادل السلبي يحسم مواجهة النشامى والعراق بتصفيات كأس العالم

وطنا اليوم:خيم التعادل السلبي على مواجهة المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم الخميس، أمام نظيره العراقي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب جذع النخلة في البصرة، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.
وبهذا التعادل حل المنتخب الوطني في المركز الثاني في المجموعة بـ 8 نقاط.
وسيخوض منتخبنا الوطني الجولة السادسة خارج أرضه أمام نظيره الكويتي الثلاثاء المقبل الموافق 19 تشرين الثاني الحالي.


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