هذا ما قاله سلامي والتعمري عن مواجهة الأردن والعراق

وطنا اليوم:قال مدرب منتخب النشامى جمال سلامي، مساء الأربعاء، إن جميع لاعبي المنتخب جاهزين لمباراة العراق، ولديهم الرغبة بالحضور والعودة بالفوز من هذه المباراة”.

وأضاف سلامي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة النشامى مع العراق، “جئنا إلى البصرة ونعرف ماذا ينتظرنا في الملعب”.

وتابع “نحترم المنتخب العراقي ونعي تماماً صعوبة المواجهة لكننا هنا لتحقيق نتيجة إيجابية للمضي خطوة جديدة نحو حلم المونديال”.

وأكد أن “المنتخبين العراقي والأردني مرشحان للتأهل إلى كأس العالم ولن تكون مباراة الغد حاسمة”، مشيرا إلى، أن “المنتخب الأردني يمتلك فريقا طبيا بمستوى عالٍ استطاع أن يجهز اللاعبين وخاصة موسى التعمري ويزن النعيمات”.

من جانبه، أعرب نجم النشامى موسى التعمري عن شكره للعراق على الاستضافة”، مضيفا، “نتمنى أن تكون مباراة جميلة ونبارك للفائز”.

وأضاف التعمري، “بلا شك ستكون مواجهة صعبة، في ملعب صعب وأمام جماهير كبيرة، لكننا سنبذل كل ما بوسعنا لتحقيق العلامة الكاملة للاقتراب اكثر من بطاقة التأهل”.

ويستقبل ملعب جذع النخلة في العراق،الخميس، منتخب النشامى؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية من تصفيات الدور الحاسم المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.