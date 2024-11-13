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راي جي: مشاهير يقدمون رشاوى لضحايا (ديدي) مقابل سكوتهم

18 ثانية ago
راي جي: مشاهير يقدمون رشاوى لضحايا (ديدي) مقابل سكوتهم

وطنا اليوم:كشف مغني الراب الأمريكي راي جي عن أن عددًا من الشخصيات العامة الكبيرة، التي تربطها علاقة وثيقة بالمغني ديدي، قامت بالاتصال به مؤخرًا.
وأوضح أن هؤلاء المشاهير، الذين يشعرون بالقلق من ارتباطهم بالفضائح المدوية التي تتعلق بديدي، يقومون بدفع مبالغ مالية لبعض الضحايا المزعومين بهدف إسكاتهِم ومنعهم من التحدث.
ظهرت تصريحات راي جي في الوثائقي الجديد “سقوط ديدي: داخل حفلات الفري-أوف” الذي أُطلق عبر منصة TUBI، حيث تحدث عن مساعٍ من شخصيات بارزة لقطع الطريق على الضحايا قبل أن يطلبوا تعويضات مالية، مؤكدًا أن هؤلاء المشاهير يسعون لاحتواء الأزمة قبل أن تخرج عن السيطرة.
من جهته، أعلن المحامي توني بوزبي، الذي شارك في الوثائقي، عن إرسال رسائل قانونية تهدد بالمقاضاة إلى شخصيات شهيرة، مطالبًا إياهم بدفع المبالغ المطلوبة لتجنب مواجهة دعاوى قضائية. وفي لحظة من الوثائقي، بدا راي جي متوترًا، إذ توقف عن الحديث، معتقدًا أنه قد كشف عن تفاصيل أكثر مما ينبغي.
وتشهد هذه التطورات تصاعدًا في التحقيقات الفيدرالية، حيث تم مصادرة فيديوهات توثق لحظات من تلك الحفلات المزعومة التي كان ديدي قد سجلها. بالإضافة إلى ذلك، تشير الأنباء إلى وجود شخصيات مشهورة أخرى ظهرت في هذه الفيديوهات، مما يزيد من تعقيد الوضع المحيط بالقضية.
وفي النهاية، يثير الوثائقي الكثير من التساؤلات حول ما يحدث خلف الأبواب المغلقة في صناعة الترفيه، ويكشف عن جانب مظلم لأحد أكبر الأسماء في عالم الموسيقى، بينما يظل الجميع يترقب كيف ستتطور الأحداث في الفترة المقبلة


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