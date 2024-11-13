أورنج الأردن تستعرض ابتكارات مختبر التصنيع الرقمي في ملتقى الصنّاع

وطنا اليوم:شاركت أورنج الأردن في فعاليات “ملتقى الصنّاع” في نسخته الأولى التي نظمتها مؤسسة ولي العهد ضمن أنشطة برنامج “مساحة الصنّاع” المندرج ضمن مسار المشاركة الاقتصادية.

واستعرضت أورنج خلال الفعالية التي شهدت حضور أكثر من 5200 زائر من كافة محافظات المملكة، أبرز ابتكارات مختبر التصنيع الرقمي المنفذ تحت مظلة مراكز أورنج الرقمية، والمتمثلة في روبوت العنكبوت وهو أداة تعليمية تم تطويرها لإثراء مهارات الطلاب حول الروبوتات والبرمجة، وطابعة Ender2 وهي طابعة رقمية تستخدم في الفعاليات وورش العمل الخارجية لتحويل الأفكار إلى منتجات حقيقية، وطائرة الدرون والمصممة بهدف تحقيق التحول الرقمي في القطاع الزراعي من خلال تزويد المزارعين بالبيانات المختلفة كما أنها تتبنى تقنية الذكاء الاصطناعي للكشف عن أمراض النباتات في مراحلها الأولى.

وشاركت مدير ريادة الأعمال في أورنج الأردن، شذى الجيوسي، في الجلسة الحوارية التي تمحورت حول أثر صناعة الابتكار على المجتمعات المحلية، حيث سلط عدد من الخبراء الضوء على أهمية التمكين الاقتصادي من خلال فرص العمل الجديدة التي يوفرها الابتكار وتطوير المهارات وبالتالي تعزيز خدمة المجتمعات المحلية.

وأطلعت الجيوسي الحضور على الآثار المتحققة من برامج أورنج المجتمعية خصوصاً منها التي تعنى بالابتكار مثل مختبر التصنيع الرقمي الذي يتيح الفرصة للشابات والشباب لإطلاق العنان لإبداعاتهم المدعومة بالأدوات الرقمية من خلال 6 مواقع في عمان والكرك وإربد والزرقاء والعقبة.

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