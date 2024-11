موقف الامير محمد بن سلمان من حرب غزة على حقيقته

د. عادل يعقوب الشمايله

على الصفحات ٢٥٢ -٢٥٥ من كتاب حرب “war”

يروي المؤلف الحديث الذي دار بينه وبين ولي العهد السعودي حيث كانا يجلسان على فراش ارضي في خيمة الامير بعد ان تناولا هامبرغر من لحم جمل رضيع ، وخروف ودجاج.

هل تريد استئناف السعي لتحقيق التطبيع مع اسرائيل، وما المطلوب لتحقيقه؟ هل يمكنك حقاً القيام بذلك؟”

بالنسبة لبلنكن التطبيع بين دولتين قويتين في الشرق الأوسط سيكون نقطة تحول في أمن المنطقة واستقرارها، وسيكون فرصة تاريخية له، تضع بلنكن في مستوى مماثل لهنري كيسنجر الذي نجح في تحقيق تقارب بين امريكا والصين.(كلام المؤلف).

اجاب محمد بن سلمان بلنكن: “لا أريد فقط السعي لتحقيقه، بل أريد تحقيقه بسرعة. أعتقد أننا إذا فعلنا ذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة قبل ان تنشغل الادارة الامريكية بالانتخابات سيكون الامر افضل. وأضاف محمد بن سلمان: “من يعلم ما الذي سيأتي بعد الانتخابات، فهذا هو الوقت، وأنا مستعد للمضي قدماً”.

تفاجأ بلنكن بالتقييم الاستراتيجي الذي ابداه الامير ومعرفته بالاولويات والسياسات الامريكية.

“حتى نتوصل إلى اتفاقية التطبيع”، سأل بلينكن الامير، “ما الذي تحتاجه من إسرائيل لإبرام الاتفاقية؟

اجابه الامير شرطين اضافة الى شروطنا السابقة حول العلاقات الثنائية السعودية الامريكيه التي تعرفها.

الاول: وقف فوري لاطلاق النار في غزة. الثاني: خطة طريق واضحة ومحددة لإنشاء الدولة الفلسطينية.

رد عليه بلينكن، سمو الامير انت تعرف ان موضوع الدولة الفلسطينية يعتبر من المحرمات بالنسبة للإسرائليين. فهل انت فقط تطرح هذا الشرط من باب (رفع العتب)

“You pay lip service to it. So just tell me what is the answer?

اجابه الامير، ليس مهما انني اريدها، ولكنني بالتأكيد مهتم جدا لسببين:

الاول: ان ٧٠٪؜ من الشعب السعودي يصغرونني في العمر . قبل ٧ اكتوبر لم يكن الشعب السعودي منشغلا تماماً بالقضية الفلسطينية. ولكن بعد ذلك التاريخ اصبحت شغله الشاغل. كما ان الشعوب العربية والاسلامية منشغلة بها وقلقة ايضا. ولذلك فإنني لن اخون شعبي. لن اخون الشباب في العالمين العربي والاسلامي.

Can I tell that to Bibi? Blinken asked.

Yes, MBS said. In those words? Yes, in those words.

سأل بلينكن الامير هل تريدني ان انقل كلامك لنتنياهو. اجابه نعم. ثم سأله هل انقلها حرفيا؟ اجابه نعم.

في اليوم التالي سافر بلنكن لاسرائيل والتقى نتنياهو وتباحثا في موضوع رفح وابلغه معارضة امريكا دخول رفح بدون وجود خطة تضمن سلامة المدنيين توافق عليها امريكا. اجابه نتنياهو بلغة مراوغة اثارت انزعاج بلينكن واحباطه مع أنه لم يتفاجأ نظرا لمعرفته بشخصية نتنياهو. نتنياهو هو هو لن يتغير.

Bibi being Bibi, Blinken thought with frustration.

بعدها اصطحب نتنياهو بلينكن لمجلس الحرب. لاحظ بلينكن الخطط الاسرائيلية والتي تتطلب اشهرا على الاقل.

بعد ان خرج الاثنان من الاجتماع سأل بلينكن نتنياهو: كنت تقول لي قبل دقائق ان الحرب يمكن ان تتوقف سريعا في الوقت الذي تعدون لحرب طويله. اجابه نتنياهو، لا تقلق سنتدبر الامر.

عندها امسك بلينكن بذراع نتن وقال له لدي اخبار من الامير السعودي هل تريد سماعها . نعم بالتأكيد اجابه نتن بإصغاء كامل. هو مستعد للتطبيع بشرطين: وقف اطلاق النار والانسحاب من غزة ، وانشاء دولة فلسطينية.

اجابه نتنياهو، وانا اريد التطبيع، ولكن ما الذي يعنيه بوقف اطلاق النار؟

What do you think he means by quite in Gaza?

اجابه بلينكن،

No Israeli boots on the ground.

لا وجود اسرائيلي في غزه.

رد عليه نتنياهو هذا سعر مرتفع للتطبيع. واضاف، على اي حال دعنا نعمل على ذلك ونجد مخرجا. ثم سأل نتنياهو بلينكن عما يعنيه الامير ب:

Palestinian pathway? What does that mean?

اجابه بلينكن:

It’s got to be credible. It’s got to be irreversible. It’s got to be something that people can really believe and buy it.

اتفاق ذا مصداقيه وغير قابل للتراجع عنه. حل يرتضيه الفلسطينيون ويشترونه.

عندها رد عليه نتنياهو يمكننا اصدار تعهدات كلاميه تصاغ بطريقة مقنعه.

We will need creative wordsmithing.

رد عليه بلينكن:

No, no, no, you missed the point, it can’t-not creative wordsmithing. It’s got to be real. If it’s creative word smithing there is no person on this plant who will not believe that you will find a way to weasel out of what ever you put down on a piece of paper. That will not do it.

لا، لا، لا. انت تفهم الامر بطريقة خاطئة بيبي. الموضوع ليس وعود وكلام معسول. لأنه لا يوجد احد في العالم يثق بك، ولا يتوقع تراجعك عن تعهداتك الخطية.

هذا جزء مما ورد في الكتاب. هنا لا بد ان نلاحظ الانتقائية التي ينتهجها من يستغفلهم اعلام جماعة الاخوان المسلمين وذبابهم الالكتروني. لقد خونوا الامير السعودي وكافة الحكام العرب باستثناء دولة واحدة. ولم يخونوا حكام تركيا وباكستان واندونيسيا مع انهم يرفعون شعار الجهاد وأن القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين كافة، وليست قضية الفلسطينيين اولا. وأن على الدول العربية والاسلامية ان تخضع لقرارات وعنتريات ومراهقات وتهورات من لا يرون ابعد من انوفهم ويرحبون بحرب الارض المحروقة للعالمين العربي والاسلامي وكأن بلفور ليس بريطاني وانما اصدر قراره المشؤوم بتوافق مع حكام كافة العرب والمسلمين باستثناء الفلسطنيين. لذلك التحقق هو المنهج المنقذ من المضللين