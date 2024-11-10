تشكيل لجنة أخلاقيات البحث العلمي للعام 2024-2025 في عمان الاهلية

وطنا اليوم:قرر رئيس جامعة عمان الاهلية الاستاذ الدكتور ساري حمدان تشكيل لجنة أخلاقيات البحث العلمي للعام الجامعي 2025-2024 “بتنسيب عميد البحث العلمي أ.د. أحمد صامد العدوان ” على النحو الآتي:

أ.د. غالب عريقات عميد كلية العلوم الطبية المساندة ( رئيسا للجنة ) وبعضوية كل من : أ.د. نضال تراب (كلية تقنية المعلومات ) و أ.د. سليمان العليمات ( كلية الصيدلة ) ود. صبحية سعيفان ( عميدة كلية التكنولوجيا الزراعية ) ود. ربيعة علاري ( كلية التمريض ) و د. حاكم الشراري ( كلية الاعمال ) و د. حاتم الشلول ( كلية العلوم التربوية ) و د.أماني الغرايبة ( كلية الهندسة ) و د. سائدة السيد ( كلية الاداب والعلوم ) و د. محمد أبو هزيم ( كلية الحقوق ) و د. رندا نفاع ( كلية طب الاسنان ) و د. سمر أبو صالح ( كلية العمارة والتصميم ) و د. سوزي حاتوغ ( عميدة كلية إدارة الضيافة والسياحة ) .