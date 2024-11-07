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عمان الأهلية تشارك بالمعرض الزراعي السعودي 2024

7 نوفمبر 2024
عمان الأهلية تشارك بالمعرض الزراعي السعودي 2024

وطنا اليوم:انطلاقا من تميّزجامعة عمان الأهلية والتزاما من كلية التكنولوجيا الزراعية فيها بالممارسات الزراعية المستدامة والبحث والابتكار، وتواصلا مع القادة العالميين وتوسيع التعاون والمساهمة في مستقبل الزراعة في الشرق الأوسط ، شاركت الكلية في النسخة 41 من المعرض الزراعي السعودي، أكبر معرض زراعي في الشرق الأوسط، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر 2024 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ، حيث مثّل الكلية بالمعرض الدكتور مراد المعايطة والطالب عبدالرحمن الجلامنة ومن وحدة التسويق بالجامعة الآنسة لين قموه .
ويعتبر هذا المعرض وعلى مدار سنوات طويلة من أهم المحطات في تطوير الابتكارات الزراعية، ويعدّ منصة رائعة لمحترفي الصناعة وصناع القرار ورجال الأعمال للتواصل واستكشاف أحدث التقنيات والحلول في القطاع الزراعي.


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